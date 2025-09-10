El exárbitro que insultó a Klopp, acusado de grabar un vídeo indecente de un menor

El exárbitro de la Premier League, David Coote, de 43 años, ha sido acusado de realizar un vídeo indecente de un niño, según informó la policía de Nottinghamshire y medios locales. El caso será tratado en el Tribunal de Magistrados de Nottingham, donde Coote deberá comparecer este jueves 11 de septiembre en una primera audiencia.

De acuerdo con la acusación, el cargo se relaciona con la presunta elaboración de un vídeo en la Categoría A -la clasificación más grave en este tipo de delitos, que implica material con abusos sexuales de menores por parte de adultos- fechado el 2 de enero de 2020. La investigación policial permitió recuperar en febrero de este año un archivo de vídeo que derivó en los procedimientos judiciales actuales. Posteriormente, Coote fue acusado formalmente el 12 de agosto y quedó en libertad condicional a la espera de la vista.

La Policía de Nottinghamshire señaló en un comunicado: “Un sospechoso debe comparecer ante el tribunal después de ser acusado de hacer una imagen indecente de un niño”. En la misma nota se identificó a Coote como residente en Collingham, localidad cercana a Newark-on-Trent.

VARIAS INFRACCIONES AGRAVADAS

Coote había sido apartado de sus funciones en diciembre de 2023 por Professional Game Match Officials Ltd (PGMOL), organismo responsable de los árbitros en Inglaterra. La decisión se produjo después de que circulara en redes sociales un vídeo en el que aparecía realizando comentarios despectivos sobre el entonces entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp. En aquel momento, la PGMOL indicó que su continuidad era “insostenible”.

En junio de 2024, la Asociación de Fútbol (FA) presentó cargos en su contra por esos comentarios, al considerarlos una “infracción agravada” de las reglas de conducta debido a las referencias a la nacionalidad alemana de Klopp. Ese procedimiento disciplinario sigue su curso.

Adicionalmente, en febrero de este año la UEFA sancionó a Coote con la prohibición de ejercer hasta el 30 de junio de 2026. La medida se adoptó después de difundirse un vídeo en el que se le veía inhalando un polvo blanco con un billete de banco, grabado mientras estaba en Alemania durante la Eurocopa del verano pasado.

Coote inició su carrera como árbitro profesional en las categorías inferiores del fútbol inglés y en 2018 alcanzó la Premier League. Su trayectoria se vio interrumpida por las sucesivas controversias que lo alejaron de la élite del arbitraje.

En enero de 2024, en una entrevista, Coote declaró públicamente su homosexualidad. Explicó entonces que las dificultades para ocultar su orientación sexual habían influido en su comportamiento y en los incidentes previos que motivaron sanciones. Señaló que la presión personal le llevó a una serie de actitudes y decisiones que perjudicaron su carrera.

La audiencia del jueves en Nottingham dará inicio al proceso judicial por el cargo de crear un vídeo indecente de un menor, considerado el más grave al tratarse de material clasificado en Categoría A.