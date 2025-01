El exárbitro David Coote sale del armario

El árbitro David Coote se refugió en las drogas por miedo a salir del armario en un mundo "machista" como el de la Premier League. Así lo reveló en una entrevista a 'The Sun' el excolegiado, expulsado de la competición inglesa tras difundirse unos vídeos en los que se veía ebrio y esnifando cocaína.

Coote, de 42 años, reconoció también que estaba borracho cuando insultó a Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, y que recibió múltiples amenazas de muerte cuando ejercía de colegiado.

David Coote, cuando ejercía en la Premier League / EFE

Salió del armario

Coote declaró su homosexualidad y admitió que su carrera se ha visto influenciada por su condición sexual. "De adolescente tenía un profundo sentido de la vergüenza. No salí del armario hasta que cumplí los 21 y no se lo dije a mis amigos hasta que tuvo 25. Mi sexualidad no es la única razón que me ha empujado a mi posición actual, pero no estaría diciendo la verdad si no digo que soy gay y que he sufrido mucho teniendo que ocultarlo", apuntaba el trencilla británico.

Etapa muy oscura

"Escondí mis emociones como joven árbitro y también oculté mi sexualidad, una buena cualidad como colegiado pero pésima como ser humano. Es todo esto lo que me ha llevado a ciertos comportamientos", añadía David Coote. El exárbitro internacional concluye diciendo que ha pasado una situación "realmente oscura" desde que salieron a la luz las imágenes donde se le veía tomando drogas durante la Eurocopa 2024 disputada en Alemania. Sin el apoyo de sus amigos y familiares, "no sé si estaría aquí hoy", añadió.