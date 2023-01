El Everton no está en venta

Farhad Moshiri, propietario del club, salió a desmentir los rumores difundidos por The Guardian "El club no está a la venta. Queremos traer inversiones, los mejores, pero no es vender el club en absoluto", aseveró

Farhad Moshiri, propietario del Everton, apenas ha tardado unas horas en desmentir los rumores difundidos por The Guardian. El rotativo inglés aseguró que el club de Liverpool había sido puesto a la venta por una cantidad cercana a los 550 millones de euros, pero el propio Moshiri no tardó en salir del paso para acallar este rumor.

El propietario del Everton aprovechó su intervención en la Junta Asesora de Aficionados (FAB) para aclarar que el club está buscando inversores para financiar la construcción del nuevo estadio. "El club no está a la venta. Queremos traer inversiones, los mejores, pero no es vender el club en absoluto", aseveró.

Mensaje tranquilizador para la afición, ya que la noticia hubiese agravado aún más la ya de por sí complicada situación de los 'toffees', que actualmente ocupan la decimonovena posición de la tabla y el pasado lunes destituyeron a Frank Lampard.