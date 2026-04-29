El Everton protege a Grealish tras el aluvión de críticas por su última fiesta en plena recuperación

El Everton ha salido al paso, sin necesidad de hacerlo de forma explícita, tras el último ruido generado alrededor de la figura de Jack Grealish. El extremo inglés, cedido por el Manchester City, volvió al foco mediático después de que circularan imágenes suyas en un 'rooftop' de Manchester con evidentes signos de haber bebido.

La escena reactivó las críticas sobre su vida fuera del campo y recordó otros episodios parecidos del jugador. No es la primera vez que el futbolista queda expuesto por este tipo de escenarios, pero en esta ocasión el club 'toffee' eligió otra vía: protegerlo desde el relato institucional y recordar también la dimensión más humana del jugador.

En plena tormenta, el Everton publicó dos mensajes en sus canales oficiales para poner el foco en una iniciativa muy distinta. “Jack Grealish, el Embajador Principal de Special Olympics Great Britain, recibió a cinco de los 10 atletas de Special Olympics GB que completaron el TCS London Marathon del domingo en el Estadio Hill Dickinson, ¡y sorprendió a los atletas con una experiencia VIP!”, destacó el club en su cuenta oficial de 'X'.

Grealish ejerce desde 2022 como embajador principal de Special Olympics GB, una organización con la que se comprometió para dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual a través del deporte. Un tema que afecta de cerca al jugador, ya que su hermana sufre parálisis cerebral. El internacional inglés siempre se ha desvivido para aportar su granito de arena en obras sociales.

El futbolista compartió tiempo con los atletas, los recibió en el nuevo estadio del Everton y les ofreció una jornada especial en reconocimiento a su esfuerzo en la maratón de Londres.

El club también ofreció una actualización del estado físico de Grealish, quien a finales de enero se despidió de los terrenos de juego por una grave lesión de la que aún se está recuperando. “Me siento realmente bien. Tuve una videollamada con el cirujano y me dijo que no podría estar mejor en este punto de la recuperación. Solo puedo dar las gracias al Everton por cómo me están tratando durante la lesión”, menciona el jugador en otra publicación 'toffee' en la red social 'X'.

El club evitó entrar en el debate sobre las imágenes ni alimentó la controversia, pero eligió mostrar a Grealish en un registro opuesto al de la crítica: implicado, sonriente y ejerciendo un papel social que forma parte real de su trayectoria.

Jack Grealish, lesionado con el Everton / Instagram

Grealish llegó a Liverpool buscando minutos, confianza y un entorno menos asfixiante que el del Manchester City, donde había perdido peso competitivo siendo un habitual del banquillo. Su inicio como 'toffee' había abierto una puerta a la reivindicación, hasta que llegó la lesión. Un frenazo duro a sus aspiraciones y a la pelea por ir al Mundial tras quedarse sin Eurocopa.

Tras permitir su salida en verano en busca de los minutos que no encontraba en Manchester y, especialmente, después de la llegada de Antoine Semenyo procedente del Bournemouth en enero, el extremo de Birmingham podía tener opciones de continuar su carrera en el Everton si el club abona la opción de compra de 57,2 millones de euros al final de la temporada. Sin embargo, su prolongado periodo de baja, el elevado precio y escenas como las recientes lo complican todo.