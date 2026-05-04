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Everton - Manchester City: Horario y dónde ver el partido de Premier League
A qué hora y dónde ver el Everton - Manchester City de Premier League
Everton y Manchester City se enfrentan hoy lunes 4 de mayo en el Hill Dickinson Stadium en el partido de la Jornada 35 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Everton - Manchester City y dónde ver el partido en España.
A dicho respecto, los de David Moyes se presentan con la esperanza de acceder a competencias europeas, pues solo dos puntos los separan de la Conference League y tres de la Europa League; competencias a las que aspiran a volver luego de no haber clasificado a ninguna desde la temporada 2017-2018.
Sin embargo, por desgracia para los azules, se enfrentan a unos Citizens a los que llevan 18 partidos sin vencer (15 derrotas y tres empates), lo cual constituye aproximadamente diez años de dominio ciudadano que, visto lo visto en el final de temporada, no parece que vaya a acabar en esta nueva fecha.
Por otro lado, los dirigidos por Pep Guardiola volvieron a quedar en el segundo lugar luego de que el Arsenal venciese por la mínima al Newcastle, aunque todavía tienen un partido pendiente que les permite mantener la calma al saber que, en teoría, tienen probabilidades positivas de ganar la Premier siempre y cuando ganen sus partidos.
Mientras, los Gunners dependen de que el City caiga mientras, a su vez, intentan llegar a la final de Champions League, dejando a los de Mikel Arteta en una posición incómoda en comparación con los ahora visitantes, enrachados con tres victorias consecutivas fuera de casa y, sin lugar a dudas, muy centrados en buscar la cuarta.
HORARIO DEL EVERTON - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE
El partido entre Everton y Manchester City, correspondiente a la Jornada 35 de la Premier League, se disputa hoy lunes 4 de mayo a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL EVERTON - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE
En España, el partido de Premier League entre Everton y Manchester City se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
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