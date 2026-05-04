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PREMIER LEAGUE

Everton - Manchester City, en directo: sigue el partido de la Premier League, en vivo hoy

Sigue en directo el partido en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool entre el Everton y el Manchester City

Jeremy Doku celebra un gol de su equipo, el Manchester City, ante el Southampton en el Wembley Stadium

Jeremy Doku celebra un gol de su equipo, el Manchester City, ante el Southampton en el Wembley Stadium / DPA vía Europa Press

Xavi Turu

El Manchester City visita este lunes el feudo del Everon para jugar un partido clave en la lucha por la Premier League. Sigue el partido en directo en SPORT.

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