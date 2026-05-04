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PREMIER LEAGUE
Everton - Manchester City, en directo: sigue el partido de la Premier League, en vivo hoy
Sigue en directo el partido en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool entre el Everton y el Manchester City
Xavi Turu
El Manchester City visita este lunes el feudo del Everon para jugar un partido clave en la lucha por la Premier League. Sigue el partido en directo en SPORT.
¡Empieza la segunda parte!
Vuelve a rodar el esférico en el Hill Dickinson Stadium.
¡Descanso!
El City se va al descanso con una ligera ventaja en el marcador después de una seria primera parte de los de Pep.
MIN. 45+1', EVE 0-1 MCI
Se quedó en amarilla la entrada de Keane.
MIN. 45, EVE 0-1 MCI
Se añaden dos minutos más. Y ojo que se está revisando una acción de Keane sobre Doku. El central del Everton podría irse expulsado.
MIN. 44, EVE 0-1 MCI
¡Gol no, golazo de Doku! Asistió Cherki y un Doku que se colocó el balón orientado para su pierna izquierda para pegarle con mucha intención y meterla por toda la escuadra. Se adelantan los de Pep en Liverpool al filo del descanso.
MIN. 43, EVE 0-1 MCI
¡¡Goooooool del City!!
MIN. 39, EVE 0-0 MCI
¡¡La ha tenido Cherki!! Doku desbordó por el lateral izquierdo y el 10 del City le pegó alto con la zurda.
MIN. 35, EVE 0-0 MCI
Turno para los de Guardiola con un disparo de Doku que le pegó cayendo y el disparo pegó en un defensor. Ahora, el ritmo del partido está precioso para el espectador: La Premier es mucha Premier.
MIN. 32, EVE 0-0 MCI
¡¡La más clara del partido ha sido para el Everton!! Contragolpe de los locales con un Donnarumma que sacó una mano salvadora.
MIN. 29, EVE 0-0 MCI
Le pegó desde muy lejos el central del City, Husanov, pero su tiro se fue muy desviado.
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