Everton - Manchester City, en directo: sigue el partido de la Premier League, en vivo hoy

MIN. 44, EVE 0-1 MCI

¡Gol no, golazo de Doku! Asistió Cherki y un Doku que se colocó el balón orientado para su pierna izquierda para pegarle con mucha intención y meterla por toda la escuadra. Se adelantan los de Pep en Liverpool al filo del descanso.