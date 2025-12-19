Everton - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Everton y Arsenal se enfrentan este sábado 20 de diciembre en el Hill Dickinson Stadium en el partido de la Jornada 17 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Everton - Arsenal y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por David Moyes llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Chelsea (2-0), derrotado al Nottingham Forest (3-0), derrotado al Bournemouth (1-0) y perdido ante el Newcastle (4-1), de manera que se ubica en el noveno puesto de la tabla con 24 puntos y -1 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Mikel Arteta registraron una victoria contra el Wolves (2-1), una derrota frente al Aston Villa (2-1), una victoria contra el Brentford (2-0) y un empate con el Chelsea (1-1), por lo que se ubican en el lugar número 1 de la clasificación con 36 puntos y +20 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL EVERTON - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Everton y Arsenal, correspondiente a la Jornada 17 de la Premier League, se disputa este sábado 20 de diciembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL EVERTON - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Everton y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.