Evangelos Marinakis, el presidente más déspota del fútbol moderno: más de 30 despidos, decisiones fulminantes y visitas frecuentes a los juzgados

En 2018, Evangelos Marinakis (El Pireo, 1967), empresario, inversor y propietario de Olympiacos, Nottingham Forest y Rio Ave, presuntamente irrumpió en el vestuario de los árbitros en el descanso de un Olympiacos-Burnley que terminó 3-1 a favor de los griegos. Sean Dyche (Kettening, 1971), por aquel entonces técnico de los 'clarets', acusó a Marinakis de intimidar al colegiado. Siete años después, el propietario griego le contrató como nuevo entrenador del Nottingham Forest. Una anécdota un tanto curiosa, ¿verdad? Pero si hablamos de un magnate como Marinakis... pan de cada día.

Sean Dyche se encontraba en el paro tras ser destituido en enero de un Everton que se asomaba al descenso. Se había hecho cargo de los 'toffees' en enero de 2023 como sustituto de Frank Lampard y el club decidió prescindir de sus servicios unas horas antes de que el equipo recibiese al Peterborough en la Tercera Ronda de FA Cup. Y fue el escogido por Marinakis para reemplazar a un Ange Postecoglou que duró en el cargo la friolera de 39 días.

El australiano fue la trigesimoquinta 'víctima' de Evangelos Marinakis. Sí, como leen. Desde 2011 - año en el que entró en el Olympiacos - despidió a un total de 35 entrenadores. Cierto es que algunos de ellos fueron interinos y asumieron las riendas del proyecto durante unos días hasta que llegase su sucesor, pero no deja de ser un dato desgarrador.

Centrémonos en el Nottingham Forest. La estabilidad en los banquillos brilla por su ausencia en un City Ground desde que, gracias a las inyecciones económicas de los últimos años y a la mano de Nuno Espírito Santo, volvería a disfrutar de las noches europeas 29 años después. Aun así, el magnate griego anunció su destitución en septiembre pese a la histórica clasificación de los 'Tricky Trees' a la Europa League.

Evangelos Marinakis y un historial de despidos de entrenadores que asusta / Marc Creus

Un tipo peculiar

Conozcamos un poco más al excéntrico propietario griego. Evangelos Marinakis es hijo de un armador naviero nacido en El Pireo y, desde 2010, es dueño y presidente del Olympiacos. En 2017 apostó e invirtió cientos de millones en un Nottingham Forest que regresó a la Premier League en la 22/23 y dos temporadas más tarde sellaría su clasificación a la Europa League. Es, asimismo, propietario del Rio Ave luso junto a Jorge Mendes.

Se inició en este mundo de la mano del club de sus amores, el Olympiacos de su Pireo natal. Llegó, de hecho, a ser concejal de la ciudad portuaria de Atenas. Y presidente de la liga griega, vicepresidente de la federación griega de fútbol, dueño de 'Alter Ego Media', un conglomerado de grupos de comunicación, continúa al frente de la empresa familiar, Capital Maritime & Trading Corp... lo tiene todo. De ahí que su patrimonio se estime en unos 5.100 millones dólares. No está exento, eso sí, de polémica, protagonizando visitas frecuentes a los juzgados por causas diversas: acusado de oligarca, de un caso de narcotráfico, investigado por presionar a árbitros...

Marinakis, presidente del Olympiacos / Agencias

Por si fuese poco, tuvo con lidiar con problemas de multipropiedad. Y esquivó la norma de la UEFA que impide que los clubes de un mismo dueño coincidan en la misma competición gracias a la sanción impuesta al Crystal Palace, relegado a la Conference.

Algo se rompió con Nuno

Seguramente, el aficionado del Forest continúa sin entender la inexplicable destitución de Nuno Espírito Santo (São Tomé, 1974). Venía desgastado de su etapa en el Al-Ittihad y meditaba un año sabático, pero aceptó tomar las riendas en diciembre de 2023 de un equipo que sufrió un sinfín de contratiempos: seis futbolistas en la Copa África, cuatro puntos de sanción en marzo y actuaciones arbitrales algo polémicas. Pero el luso salvó los muebles y el equipo se mantuvo en la Premier. No solo eso, sino que con un fútbol muy simple pero muy efectivo logró convertirse en la revelación de la temporada, rozando la Champions.

Marinakis discutiendo con Nuno en el choque ante el Leicester / FotMob

Pero algo se rompió. Que Marinakis bajase al césped a recriminarle a Nuno un empate en casa ante el Leicester en la 24/25, haciendo aspavientos y marcando territorio... fue el principio del fin. En agosto, el técnico luso explicó que había denotado un cambio en su relación con el dueño: "La temporada pasada fuimos muy, muy cercanos, hablábamos casi a diario. Esta temporada, no tan bien. Nuestra relación ha cambiado, no es tan estrecha, no es a diario, no es buena".

Pues bien, el pasado 9 de septiembre a las 1:15h de la madrugada - buena hora, por cierto -, el club anunciaba el despido de Nuno: "Tras las recientes circunstancias, Nuno Espírito Santo ha sido relevado hoy de sus funciones como entrenador jefe". Una decisión tanto precipitada como inexplicable.

39 días desastrosos

Y Ange Postecoglou (Atenas, 1965) fue su sustituto. Un tipo que había sido despedido del Tottenham pese a conquistar la Europa League, primer título de los 'spurs' en 17 años. Su aventura en el Nottingham Forest, sin embargo, no pudo ir peor. La derrota por 0-3 ante el Chelsea en el City Ground fue su sentencia definitiva, pues tan solo media hora después del desastre, la entidad emitió un frío comunicado para anunciar la destitución del australiano: "El Nottingham Forest Football Club puede confirmar que, tras una serie de resultados y actuaciones decepcionantes, Ange Postecoglou ha sido relevado de sus funciones como entrenador en jefe con efecto inmediato. El club no hará más comentarios en este momento".

Ange Postecoglou, en la Premier League / Dave Shopland / AP

Un texto, por cierto, que llamó la atención por su extensión - en inglés -: 39 palabras. Las mismas que días en el cargo. Un detalle un tanto perturbador. Cierto es que Postecoglou - que por poco no superó a Sam Allardyce (30 días) del Leeds como entrenador con la carrera más breve en la Premier - registró unos números desastrosos: ni un triunfo en ocho encuentros - seis derrotas y dos empates -.

Su propuesta de control de la posesión chocó con el fútbol directo de Nuno. Y eso que el bloque se mantuvo más o menos intacto, siendo la baja más sensible la de Elanga al Newcastle. A los Sels, Murillo, Milenkovic, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Wood y compañía se sumaron fichajes de primer nivel como Ndoye, McAtee o Igor Jesus de Botafogo.

Especialista en apagar fuegos

¿Y quién sería su sucesor? Un especialista en apagar fuegos: el bueno de Sean Dyche (Kettening, 1971). Ex de Burnley y Everton que tiene la humilde tarea de sacar al Nottingham Forest del pozo. Un equipo que pasó de brillar por su impecable solidez defensiva a ser la peor defensa de Europa (cinco dianas encajadas) y una de las más frágiles de Inglaterra (15 tantos en contra).

NOTTINGHAM (United Kingdom), 23/10/2025.- Forest manager Sean Dyche applauds fans before the UEFA Europa League league phase match between Nottingham Forest and FC Porto, in Nottingham, Britain, 23 October 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/TIM KEETON / TIM KEETON / EFE

No sería la primera vez que Dyche salva a un equipo del caos. Llevó a los 'clarets' de la Championship a la Europa League y mantuvo a los 'toffees' en la máxima categoría del fútbol inglés pese a la inestabilidad financiera del club. Todo ello siendo fiel a su identidad: bloque bajo y juego directo. Una propuesta que convence a un Marinakis que quiere resultados inmediatos.

No tendría tiempo ni para pensar. Anunciado el pasado 21 de octubre, dos días después, el jueves 23, se estrenaría en el banquillo de los 'Tricky Trees'. Y no solo pasó el examen, sino que aprobó con nota: convincente triunfo por 2-0 ante un Porto que se mantenía invicto desde la llegada de Farioli. El City Ground recibió al canterano - que nunca llegó a debutar con el primer equipo - con honores y festejó la esperadísima victoria de los suyos. Gibbs-White abrió el marcador y anotó su primer gol de la temporada y el flamante fichaje, Igor Jesus, se estrenó como goleador.

Semana trágica (con asterisco)

No vive la mejor semana de su vida, precisamente. Marinakis es propietario de Olympiacos, Nottingham Forest y Rio Ave, ¿verdad? Pues a cada cual peor. El sábado 18 de octubre, el Forest perdió 0-3 ante el Chelsea y destituyó a Postecoglou. Un día más tarde, el domingo, el Rio Ave - duodécimo clasificado en la liga portuguesa -quedó eliminado de la Copa de Portugal por un equipo de cuarta división. Y, para colmo, el martes, el Olympiacos encajó una sonrojante goleada en Montjuïc contra el Barça (6-1).

Hay una excepción: el Nottingham Forest sumó su primera victoria tras dos meses en el debut de Sean Dyche. Menudo peso de encima se quitó el griego...