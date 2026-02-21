¿Por qué Europa quiere el Tottenham descienda en la Premier League?

Es realmente difícil de creer. Especialmente tras traer a uno de los entrenadores más respetados de la Premier League en las últimas temporadas, Thomas Frank, y potenciar su idea futbolística con un mercado veraniego muy estimulante. Contando también la ventana invernal, el Tottenham ha gastado esta campaña más de 260 millones de euros en fichajes, pero está a solo cuatro puntos del descenso.

Alcanzadas las 26 jornadas de liga, el cuadro londinense solo suma 29 puntos. El horrible arranque en 2026, encadenando ocho partidos sin ganar (cuatro empates y cuatro derrotas), condenó al técnico, Thomas Frank, tras solo unos cuantos meses en el cargo. Al ex del Brentford lo ha sustituido Igor Tudor, sin equipo tras su paso por la Juventus, que actuará de interino con una misión a corto plazo: salvar el desastre.

De Tudor a Pochettino

El plan del Tottenham es convencer a Mauricio Pochettino, quien ya dirigió al club inglés entre 2014 y 2019, para que acepte el puesto después de comandar a Selección de fútbol de Estados Unidos en el Mundial. Aunque, si pierden la categoría y descienden a la EFL Championship, será casi imposible que el argentino acepte. Y, por desgracia, parece que la dinámica de los 'spurs' va de mal en peor.

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos / EFE / Francisco Guasco

Según el diario británico 'The Telegraph', uno de los mayores patrocinadores del club, que lleva varios años dejando millones en las arcas de la entidad, ya ha decidido no renovar su contrato ocurra lo que ocurra este año. Si se consumara un descenso a la Championship, que ahora mismo está a cinco puntos de distancia (el West Ham United, con 24 puntos, se sitúa en la frontera del descenso), podrían ser más.

Europa, pendiente del Tottenham

Ante esta desgracia, los grandes clubes están atentos, muy atentos. Y seguramente prefieren que sea el Tottenham el que descienda antes que el West Ham United o el Nottingham Forest. ¿Por qué? Si el Tottenham desciende, habrá un mercadillo de élite repleto de rebajas.

Según apuntó 'The Athletic', la caída de los 'spurs' abriría la puerta a una reconstrucción forzosa y a una fuga de talento difícil de contener. Y ahí es donde los grandes de Europa empezarían a frotarse las manos.

En el aspecto defensivo, Vicario se ha consolidado como uno de los porteros más fiables de la Premier League; Pedro Porro y Udogie encajan en el perfil del lateral moderno que buscan en media Europa, y Van de Ven y el 'Cuti' Romero son centrales de élite.

En el caso del argentino, ya intentó salir del club el pasado verano. Jugadores como Danso o Spence seguro que recibirían ofertas de otros equipos de la Premier League sin dificultad, aunque sean aspirantes a la permanencia.

El jugador argentino Cristian Romero, del Tottenham celebra el 1-1 durante el partido de la Premier League que han jugado Newcastle United y Tottenham Hotspur en Newcastle, Reino Unido. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN . / ADAM VAUGHAN / EFE

En el centro del campo, la sangría también sería importante: Gallagher, Bentancur, Bergvall, Kulusevski, Maddison, Sarr... Incluso el joven Archie Gray, que también puede jugar de lateral. Es muy complicado que acepten un curso en Segunda División.

Conor Gallagher posa con la camiseta del Tottenham / Spurs

Y arriba, más de lo mismo. ¿Se imaginan a Xavi Simons, Kudus, Solanke, Richarlison o a Tel en la Championship? Yo tampoco. Por descubrir, eso sí, si las joyas de la plantilla como Mikey Moore (cedido al Rangers) o el central Vušković aceptarían una temporada en la categoría de plata a cambio de ser titulares indiscutibles.