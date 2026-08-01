Un estudio asegura que el 90% de los clubes ingleses esperaron pérdidas financieras

Hace tiempo que el interés del mercado de fichajes no está en comprobar si la Premier League gasta sustancialmente más que el resto de las grandes ligas. Eso ya se da prácticamente por hecho. La verdadera incógnita es saber hasta dónde puede llegar la competición británica y si será capaz de pulverizar sus propios récords verano tras verano.

Después del Mundial de 2026, el fútbol inglés ha vuelto a pisar el acelerador en un verano que apunta a ser histórico. Morgan Rogers, del Aston Villa, fichó por el Chelsea a cambio de 138 millones de euros; el Manchester City se hizo con Elliot Anderson, del Nottingham Forest, por 135 millones; y Sandro Tonali y Mateus Fernandes, del Newcastle y el West Ham, respectivamente, desembarcaron en el Tottenham a cambio de 108 y 99 millones de euros.

El Chelsea paga 137 millones por Morgan Rogers / 'X'

Los cuatro fichajes más caros de este mercado han tenido como protagonista absoluto a la Premier League. El quinto es Anthony Gordon, que se marchó al Barça por 80 millones de euros, entre cantidades fijas y variables, procedente del Newcastle.

El estudio de BDO

La pregunta es la de siempre. ¿Cómo puede ser posible? ¿Explotará la burbuja? La respuesta rápida es que se trata, con diferencia, de la liga que más dinero genera. Sin embargo, en lo que respecta a la sostenibilidad financiera, aún queda mucho por mejorar. Un informe elaborado por la consultora BDO refleja la dimensión del problema. Según dicho estudio, cerca del 90 % de los clubes pertenecientes a las cuatro principales divisiones de Inglaterra (Premier League, Championship, League One y League Two) preveían cerrar sus ejercicios con pérdidas.

Ante esta situación, la Premier League ha aplicado nuevas normas de control económico. Entre ellas se encuentra la limitación del gasto destinado a las plantillas, que no podrá superar el 85 % de los ingresos totales de cada entidad. Ahora bien, esta tensión financiera no ha reducido la capacidad de compra de los equipos ingleses. La Premier League continúa dominando ampliamente el mercado de verano y encabeza la clasificación de las competiciones que más dinero han invertido en nuevos futbolistas.

Tonali, nuevo jugador del Tottenham / 'X'

Según los datos de Transfermarkt, los clubes de Inglaterra han destinado alrededor de 1.400 millones de euros a fichajes. La cifra supera con claridad los 585,5 millones gastados en Italia, los 434,2 millones de Alemania, los 307 millones de España y los 245 millones de Francia. El resto de las diez competiciones con mayor desembolso lo forman Turquía, con 225 millones de euros; Portugal, con 179 millones; la segunda división inglesa, con 145,3 millones; Arabia Saudí, con 90 millones; y los Países Bajos, con 83 millones.

Al mismo tiempo, conviene prestar atención a los procesos que están llevando a cabo dos campeones de liga como el Liverpool y el Leicester City, actualmente en tercera división. El conjunto red estudia, a través de Fenway Sports Group, propietario del club, la posible venta de una participación minoritaria de hasta el 49 % a un consorcio encabezado por Amit Bhatia y respaldado por la familia Mittal, una de las mayores fortunas de la India.

Salah se despide de Anfield / EFE

El acuerdo podría situar la valoración del conjunto de Anfield por encima de los 6.000 millones de dólares y supondría una importante inyección de capital. Al mismo tiempo, Fenway Sports Group conservaría la mayoría accionarial y, por tanto, el poder de decisión sobre el futuro del club.

La realidad del Leicester City es mucho más delicada. King Power, el grupo tailandés que controla la institución, ha puesto oficialmente el club a la venta tras un nuevo descenso y ha contratado a Citigroup para localizar posibles compradores.

Una década después de protagonizar una de las mayores hazañas de la historia del fútbol inglés, con la conquista de la Premier League en 2016, el Leicester atraviesa el momento más complicado de su historia reciente. El club acumula pérdidas de 71,1 millones de libras y ha descendido a la League One, la tercera categoría del fútbol inglés.