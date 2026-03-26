Dos estrellas y una promesa: el plan del Liverpool para olvidar a Salah

Nueve temporadas después y con un palmarés completo, trufado con dos Premier League y una Champions, Mohamed Salah anunció su despedida del Liverpool a final de temporada. El egipcio, al que le restaba un año más de contrato, se marcha de Anfield con la carta de libertad en busca de una última aventura, muy probablemente con destino a Arabia o Estados Unidos.

La salida del 'Faraón' supone un punto y final a una de las épocas más doradas del Liverpool, coronada con la final de la Champions 2019 frente al Tottenham. Sin Jürgen Klopp en el banquillo, de aquel equipo titular sólo restarán dos jugadores en la plantilla: Alisson Becker y Virgil van Dijk. Andy Robertson acaba contrato este próximo mes de junio y tampoco continuará en la disciplina 'scouser'.

El Liverpool realizó un gran esfuerzo económico el pasado verano, fichando a base de talonario a futbolistas importantes pero que no han acabado de explotar del todo en un año que se asume prácticamente de transición en la ribera del Mersey. Isak, Ekitiké, Wirtz, Frimpong, Kerkez... todos ellos son una gran base con la que trabajar, pero en los despachos de Anfield buscarán en la próxima ventana de incorporaciones una estrella para reformular el proyecto.

¿Slot o Alonso?

Queda también por definir quién dirigirá al equipo. Arne Slot se estrenó con un título liguero, pero el vigente campeón no ha mantenido el nivel que exhibió el curso anterior y el neerlandés se jugará el cargo en la Champions, donde se medirán en cuartos de final al temible Paris Saint-Germain de Luis Enrique.

Todo ello con los rumores de la posible contratación de Xabi Alonso como técnico ganando intensidad. El tolosarra dejó huella en su periplo como jugador -formó parte del 'Spanish Liverpool' de Rafa Benítez- y es uno de los preferidos si se produce el relevo en el banquillo.

Dos estrellas, en órbita 'red'

Con las finanzas saneadas, el Liverpool se lanzará a por un fichaje goloso y en la lista de futuribles aparece Michael Olise como prioritario. El jugador francés está completando una excelente campaña en el Bayern de Múnich y varios equipos han llamado ya a su puerta. Los bávaros, sin embargo, no lo pondrán nada fácil ya que el internacional 'bleu' tiene contrato hasta 2029 y está tasado en una cifra inalcanzable de 200 millones de euros.

Michael Olise, talento del Bayern / EFE

Bradley Barcola es otro de los candidatos a remplazar a Salah en la banda de Anfield. Con menos protagonismo en el Paris Saint-Germain tras la irrupción de Doué, el extremo tanteó la posibilidad de abandonar el PSG el verano pasado, también con el Liverpool interesado, pero Luis Enrique acabó cerrando la puerta a su marcha.

Bradley Barcola, jugador del Paris Saint-Germain / X

El objetivo que parece más accesible es el de Yan Diomandé, jugador del RB Leipzig y con pasado en el Leganés. El Liverpool lleva tiempo observando al internacional marfileño y está decidido a incorporarlo. Su rapidez y capacidad en el uno contra uno casarían a la perfección con el fútbol de la Premier League. Los alemanes solicitarían un traspaso que rondaría los 100 millones de euros.

Está claro que la marcha de Mo Salah, como sucedió en su día con Roberto Firmino o Sadio Mané, dejará un vacío deportivo y también emocional en Anfield. Es el fin de una era.