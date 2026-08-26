Otra estrella de la Premier League podría poner rumbo a Arabia Saudí

En la temporada pasada, el Arsenal de Mikel Arteta vivió uno de los mejores cursos de toda su historia, al proclamarse campeón de la Premier League y llegar hasta la final de la UEFA Champions League, donde cayó en la tanda de penaltis contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, conjunto bicampeón de Europa. Aun así, para mantener el nivel competitivo de un proyecto son necesarios algunos retoques en cada mercado y, por ello, una de sus piezas clave de los últimos tiempos estaría cerca de abandonar el barco.

Gabriel Martinelli, extremo izquierdo de los 'gunners' desde 2019, podría poner rumbo a Arabia Saudí y convertirse en el refuerzo estrella de uno de los equipos punteros de la Saudi Pro League: el Al Hilal. De hecho, según información del reputado periodista inglés Ben Jacobs, las negociaciones entre ambos clubes se encuentran en una fase muy avanzada. Eso sí, Jacobs apunta a que el internacional brasileño todavía no habría terminado de decidir si dar el paso definitivo.

Sin otra solución en su último año de contrato

El delantero carioca estaría en la rampa de salida principalmente debido a que su vinculación con el conjunto londinense finaliza el 30 de junio de 2027 y no parece que haya novedades respecto a un acuerdo para una renovación, lo cual deja al Arsenal ante su penúltima oportunidad de evitar que se marche libre y así poder obtener dinero por su venta.

Además, el movimiento podría cerrarse en una cifra en torno a los 65 millones de euros, cantidad más que interesante con la que los 'gunners' podrían tratar de reforzar aún más su plantilla. En caso de venderle, Mikel Arteta vería cómo dos de sus extremos dejarían de formar parte de su equipo en el mismo verano, pues Leandro Trossard ya fue vendido al Besiktas por 18 millones de euros. Eso sí, para paliar las bajas en las bandas del ataque, desde las oficinas del Emirates Stadium se cerró el fichaje de Christos Tzolis, quien llegó del Brujas por unos 40 millones de euros.

Gabriel Martinelli of Arsenal FC in action during the UEFA Champions League 2025/26 / EUROPA PRESS

Por su parte, si su salida termina produciéndose, Martinelli se marcharía del Arsenal tras 278 partidos, en los que ha logrado anotar 62 goles y repartir 38 asistencias, de los cuales 53 encuentros, 11 tantos y siete pases de gol corresponden a la pasada campaña.

Además, cabe destacar que el jugador de 25 años ya fue descartado por Mikel Arteta para el duelo de la Community Shield ante el Manchester City, una señal que acostumbra a ser inequívoca respecto a la salida de un futbolista.