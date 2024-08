Una estrella en el limbo: "No jugará; sabe lo que tiene que hacer..."

El tiempo se acaba y el futuro de Raheem Sterling sigue sin resolverse. Desterrado por completo de la disciplina de Enzo Maresca en el Chelsea, el extremo inglés busca una salida de última hora en el mercado de fichajes para revivir una carrera a la que todavía le quedan páginas de éxito por escribir.

El de origen jamaicano está obligado a encontrar nuevos retos profesionales. Su tiempo en Stamford Bridge está más que acabado. El nuevo técnico de los 'blues' está liderando la operación salida de una plantilla que contaba hace poco con más de 40 fichas... pese a que tan solo 15-20 jugadores entran en la dinámica del primer equipo.

ENZO MARESCA NO SE CORTA

El discurso del entrenador italiano no ha cambiado un ápice desde el inicio del curso en la Premier League. Maresca tan solo cuenta con los jugadores que se están en dinámica del primer equipo. Todos los otros están completamente descartados y no tendrán minutos mientras él ocupe el banquillo del Chelsea. De entre todos estos nombres hay tres que destacan por encima de todos: Chalobah, Ben Chilwell y Sterling, tres jugadores que en su día fueron importantes para el futuro del proyecto de Todd Boehly en Londres pero que ahora tan solo ni siquiera se entrenan con sus compañeros. Lo hacen apartados del grupo.

En la rueda de prensa previa a la próxima jornada liguera, el técnico volvió a declarar que no hay marcha atrás con todos estos jugadores. El caso más flagrante es el de Sterling, que en 2022 llegó por 70 millones como fichaje estrella y cuyo 'caché' ha caído en picado: "Es un chico fantástico, pero cada entrenador tiene una idea diferente" declaró sobre el atacante, que ya ha hecho público en redes sociales su malestar con el club.

"No es el tipo de extremos que me gustan... esto no dice nada de él, la historia y los números hablan por Raheem. ¿Mi consejo? Sabe lo que tiene que hacer" aseguró Maresca sobre un Raheem que recaló en el Bridge como pieza importante de un renovado proyecto al que tan solo le han surgido problemas. Ni Graham Potter, ni Pochettino supieron sacar la mejor versión de Sterling, que venía de firmar unos buenos años en el Manchester City de Guardiola.

"NO JUGARÁN.."

El míster de los 'blues' se dirigió a todos los jugadores que no entran en sus planes, afirmando que una salida del Chelsea es la única solución para su futuro. "Todos los jugadores que en este momento están entrenando aparte no van a jugar ni un minuto en caso de quedarse" declaró Maresca, que tiene mucho trabajo por hacer en el césped. Joao Félix y Pedro Neto son las dos últimos 'caprichos' del cuadro londinense en este mercado, y no se descartan nuevas incorporaciones. La llegada de un '9' que compita el puesto con Nico Jackson parece ahora la prioridad.