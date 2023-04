La estrategia más 'antideportiva' de Haaland

Un jugador del Brentford ha revelado una de las estrategias de Haaland para imponerse a sus rivales "Es normal, son cosas del fútbol y que a mí me gustan", aseguró Ben Mee

Las cifras goleadoras de Erling Haaland son de otro planeta. El pasado 8 de abril alcanzó los 200 goles en primera, con solo 22 años y 262 días. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, Mbappé lo logró con 23 años y 11 días y Messi con 24 años y 54 días. El noruego se ha convertido en uno de los delanteros más contundentes del mundo y en una de las grandes revoluciones de los últimos años. Ahora, un jugador del Brentford ha desvelado su secreto.

Ben Mee, defensa del Brentford, ha contado cómo es enfrentarse a Haaland. El físico privilegiado del futbolista escandinavo le permite ganar duelos y llegar con ventaja a acciones de peligro. Sin embargo, al noruego no le basta con ser un 'vikingo': tiene otro secreto.

Según contó Ben Mee al medio Sky Sports, en ocasiones Haaland recurre a una estrategia no especialmente futbolística: los pellizcos. "Haaland es un futbolista muy poderoso y la verdad es que en aquel partido tuvimos varios encontronazos. Y también hubo varios pellizcos entre él y yo", confesó.

El defensa del Brentford, sin embargo, no le guarda rencor: "La verdad es que él me hizo bastantes más a mí que yo a él, pero es algo que no me importa. Esto forma parte del fútbol y a mí estas cosas me gustan. Con él hay que tratar de ser físico, de utilizar el cuerpo para evitar que entre en el área, que gane la posición. Pero es muy difícil". Si ya lo era, sabiendo esto lo es aún un poco más.