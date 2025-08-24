Estevão: un fenómeno que vale más de 65 millones

Se estarán frotando las manos en el centro de Londres. Las inversiones millonarias (algunas 'saldrían rana') se convirtieron en tradición en los despachos del Chelsea. Donde se acertó de pleno en la contratación de Estevão, quien en su estreno en la Premier League ante el Crystal Palace demostró que esos 65 millones le salieron hasta baratos a la entidad 'blue'. Cumplió en abril la mayoría de edad, pero el fichaje más caro de la historia del fútbol sudamericano ya causa furor en Inglaterra.

El infortunio de Cole Palmer, lesionado durante el calentamiento, sonrió al ex de Palmeiras. No entraba en sus planes, pero Enzo Maresca tuvo que reinventarse e introducir a Estevão en el once titular. Y, a pesar de no empezar con buen pie, cometiendo un error que conllevó el 1-0 'hammer', lo enmendó más tarde regalándole el 1-3 a Enzo Fernández. Arrancó la moto y nadie pudo pararle. Ni seguir su sombra siquiera.

Se hizo un hueco en los libros de historia de la máxima categoría del fútbol inglés. Y es que, con 18 años y 120 días, se convirtió, con el '41' bordado en su elástica 'blue', en el futbolista más joven en dar un pase de gol para el Chelsea en la historia de la competición. En los 77 minutos que estuvo en el verde, fue el jugador que más pases dio (13) en tres cuartos de cancha, quien más regates completó (3) y más 'tackles' realizó (3) en el combinado de Maresca. Unas estadísticas que le otorgaron - merecidamente - el 'MVP'. Ni Joao Pedro, que generó hasta tres dianas, pudo arrebatarle el galardón.

Toque de atención de Maresca

Lógicamente, es jovencísimo y tiene un margen de mejora enorme. Faltaría menos. Y, Maresca, consciente de ello, quiso rebajar el suflé y darle un toque de atención: “Es muy joven y un jugador fantástico. Estoy muy contento con él. Necesita adaptarse y cometer muchos errores para comprender en qué se diferencia la Premier League de la liga brasileña. El gol que encajamos se produjo cuando intentó hacer un regate en el centro del campo. Tiene que cometer errores para aprender, pero en general me ha impresionado”. Sea como fuere, el Chelsea tiene futbolista para rato.