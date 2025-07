Estallan contra Luis Díaz: no asistió al funeral de Diogo Jota y fue cazado en una fiesta privada

Una de las grandes ausencias en el último adiós a Diogo Jota y André Silva fue Luis Díaz. Cientos de personales se congregaron el sábado frente a la iglesia Matriz de Gondomar (Portugal) para despedir al atacante de Liverpool y su hermano, futbolista Penafiel, fallecidos en un accidente automovilístico en Zamora durante la madrugada del jueves.

La plantilla del Liverpool, encabezada por el capitán Virgil van Dijk y Andy Robertson, que llevaron coronas de flores rojas con los números 20 y 30, correspondientes a las camisetas de Diogo y André, acudieron al velatorio. Futbolistas lusos de otros clubes, así como los integrantes de otros equipos del fútbol portugués e internacional donde militaron, también rindieron homenaje a los hermanos. Rúben Neves y Joao Cancelo tomaron un vuelo después de que Al Hilal cayera eliminado en el Mundial de Clubes ante Fluminense.

Neves, "mejor amigo" de Jota, fue uno de los encargados de llevar el ataúd. Ambos coincidieron en las filas del Wolverhampton, aunque antes compartieron vestuario en el filial del Oporto. "Bicho, dondequiera que estés, sé que vas a leer esto. Nunca fuimos de este tipo de sentimentalismos, y quizás ahora me arrepienta un poco de eso, pero tú sabes lo que significas para mí, tanto como yo sé lo que soy para ti", arrancaba el emotivo mensaje del centrocampista de Al Hilal. Las imágenes hablaban por sí solas.

No obstante, destacó la ausencia del colombiano, que, a diferencia de gran parte del plantel 'red', no viajó a Portugal para despedirse del que había sido su compañero durante las últimas tres temporadas - y media -. Pero fue cazado en un evento de influencers en Barranquilla, algo que no solo enfureció a los hinchas del Liverpool.

Las imágenes más polémicas fueron publicadas por JH de la Cruz (782 mil seguidores en Instagram), quien se sacó unas fotos con el extremo cafetero con el pulgar arriba y una sonrisa de oreja a oreja. Una escena que tardó poco en viralizarse y causar indignación entre la comunidad futbolística. Incluso, muchos usuarios recordaron cuando Jota mostró su apoyo a su compañero en el difícil momento del secuestro de su padre en 2023. Enseñó su camiseta, con el dorsal '7', un gesto que fue muy aplaudido.

EL MENSAJE DE LUIS DÍAZ A DIOGO JOTA

Luis Díaz dedicó un mensaje a Diogo y André en su cuenta de Instagram: "No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André”.