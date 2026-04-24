La estadística más dura del Arsenal de Arteta: más días liderando la Premier que el City, con cuatro títulos menos

Después de 197 días en el liderato de la Premier League, el Arsenal ha sido desplazado al segundo lugar de la clasificación, siendo ahora perseguidor del Manchester City en la carrera por la liga inglesa. Fantasmas del pasado son los que atormentan a los Gunners, que están viviendo la misma historia una vez más.

Seguido de la victoria a media semana del Manchester City sobre el Burnley (aunque igualan en puntos (70) en la clasificación y en diferencia de goles (37)), el City es líder al contar con más goles a favor (66) que el Arsenal (63).

Es un 'dejavú' que se vive en Londres, porque desde que Arteta fue designado entrenador del Arsenal en diciembre de 2019, su equipo ha sido líder de la Premier League durante 539 días, aunque no es sorpresa si pocos los recuerdan ya que tienen cero títulos de liga para presumirlos.

¿El Manchester City de Guardiola? En el mismo periodo de tiempo ha liderado durante 453 días, 86 menos que el Arsenal, pero tiene cuatro títulos de Premier League para compensar la diferencia.

No sería la primera vez que la temporada del Arsenal termina en decepción. De hecho, uno de los seis títulos de liga que presume Guardiola, lleva de por medio el colapso del Arsenal. La temporada 2022/23 vio a los Gunners liderar la liga por 248 días, antes de perderlo después de la jornada 34, a tan solo cuatro del final.

Experto en terminar temporadas

Bajo el mando de Guardiola, cuando los Citizens han cruzado la marca de las 33 jornadas como líderes siempre han ganado el título y en gran parte ha sido por su manera de cerrar la temporada. Así es como le ha ido al City en las últimas cinco jornadas cuando ha ganado la liga.

2017-18 : Cuatro victorias y un empate.

: Cuatro victorias y un empate. 2018-19 : Cinco victorias.

: Cinco victorias. 2020-21 : Tres victorias y dos derrotas.

: Tres victorias y dos derrotas. 2021-22 : Cuatro victorias y un empate.

: Cuatro victorias y un empate. 2022-23 : Tres victorias, un empate y una derrota.

: Tres victorias, un empate y una derrota. 2023-24: Cinco victorias.

En aquella temporada 22/23, el colapso del Arsenal con dos derrotas en la recta final de los últimos cinco partidos vio a los Citizens ganar por diferencia de tan solo cinco puntos.

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El consuelo para Arteta y el Arsenal es que han logrado alzar dos Community Shields y una FA Cup, aunque la Premier League es un título que se le niega a los Gunners desde el ya lejano 2004, cuando fueron Invencibles.