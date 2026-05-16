El espía que amenaza al fútbol inglés: el ascenso a la Premier, dinamitado

El próximo 23 de mayo, Southampton y Hull City deberían citarse en Wembley para decidir el último billete de ascenso a la Premier League 2026-27. Esa es, al menos, la final prevista por ahora. Sin embargo, el escenario podría cambiar radicalmente después de que el Middlesbrough, eliminado por el Southampton en las semifinales del playoff, haya pedido la expulsión de su rival como “la única respuesta apropiada” al caso de presunto espionaje que sacude al fútbol inglés.

El origen del conflicto está en la eliminatoria disputada el pasado martes. El Southampton dejó fuera al Boro por un global de 2-1 tras resolver el cruce en el St. Mary’s Stadium en la prórroga, pero el partido ya venía calentito después de que el Middlesbrough denunciara que habían 'cazado' a un espía durante su entrenamiento a puerta cerrada. Sí, han leído bien.

El Southampton jugará la final del Championship buscando el ascenso a la Premier League el próximo 22 de mayo / X / Southampton

La historia, además, tiene tintes de ficción. Según la versión comentada en Inglaterra, un supuesto miembro del equipo de scouting del Southampton fue sorprendido grabando con su teléfono móvil, oculto bajo la sombra de un árbol. Al percatarse de la situación, miembros del staff del Middlesbrough fueron a interceptarlo, pero el sospechoso huyó hacia el cercano club de golf Rockliffe Hall, sin identificarse.

Un café en un club de golf y la huída a Hurworth

De acuerdo con los medios británicos, el presunto espía se escondió en los baños del club para cambiarse de ropa y, después, abandonó el recinto por la zona del comedor antes de escapar hacia Hurworth, una localidad próxima, para evitar ser reconocido.

El Middlesbrough, que sigue ejercitándose porque confía en que la justicia le dará la razón y, por lo tanto, le concederá la plaza del Southampton en la final del play-off de ascenso a la Premier League, ha solicitado los extractos bancarios y los dispositivos electrónicos del supuesto espía, identificado a posteriori como William Salt, después de que este comprara un café en el club de golf. Así lograron conocer su identidad.

La denuncia ha acabado escalando hasta los órganos deportivos pertinentes y la EFL convocó una audiencia de urgencia para este viernes, en la que el club defendió que el Southampton vulneró la integridad de la competición y la igualdad deportiva. En su escrito, el Boro solicita que el Southampton no juegue la final.

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El caso sigue abierto y se espera una nueva audiencia, como muy tarde, el 19 de mayo, en la que se presentarán los avances de la investigación de una Comisión Independiente. Según recoge Sky Sports, la EFL admitió el jueves que la fecha de la final podría modificarse en función del desarrollo de la investigación. De película.