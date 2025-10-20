Esperanza con Marc Guiu

Podemos afirmar que Marc Guiu tuvo un verano bastante movido. Sin apenas minutos en el Mundial de Clubes que levantó el Chelsea tras superar al Paris Saint-Germain en la final, el delantero catalán se marchó al Sunderland en calidad de cedido en busca de más oportunidades para demostrar su enorme potencial como '9'.

Pero poco duró su aventura lejos de Londres. Guiu, que apenas había disputado tres partidos con la camiseta del Sunderland con gol incluido en un duelo de la EFL Cup, fue llamado a filas por el Chelsea. El club 'blue' repescó al exjugador del Barça tras la lesión de gravedad de Liam Delap, y al de Sant Celoni le tocaba volver a empezar.

Marc Guiu, en acción durante el Mundial de Clubes / X

Aunque, en un principio, Enzo Maresca decidió que la mejor opción era una cesión para foguearse y crecer a base de minutos, el contratiempo físico de Delap cambió por completo los planes del entrenador italiano y del propio club 'blue'. Marc Guiu regresaba de nuevo a Stamford Bridge para sumarse como otra alternativa para el ataque del equipo.

Pero el exazulgrana ha contado poco para Maresca en este inicio de temporada. Pese a volver a finales de setiembre, Guiu no apareció por un terreno de juego hasta el pasado 4 de octubre, cuando redebutó como 'blue' con 17 minutos contra el Liverpool. Sin apenas tiempo para desplegar todas sus capacidades contra los 'reds', este sábado se abrió la puerta a la esperanza.

El Chelsea visitó al Nottingham Forest en el partido correspondiente a la octava jornada de la Premier League. Sin goles ni apenas ocasiones en el primer tiempo, Maresca le dio la oportunidad a Marc Guiu tras el descanso. Disputó 45 minutos en el City Ground y, aunque no estrenó su casillero particular en esta Premier, mostró de lo que es capaz.

Sin ir más lejos, arrastró a toda la defensa en el tanto de Acheampong, tuvo una clara oportunidad para marcar y luchó de valiente con Morato, Milenkovic y Murillo. 45 minutos de mucho nivel a pesar de no ver portería. Ya es habitual que Guiu tenga la capacidad de rendir al máximo en poco tiempo, y lo volvió a demostrar este fin de semana.

Habrá que ver si este paso adelante tiene continuidad, y por ello las miradas están puestas sobre todo en Enzo Maresca. El delantero catalán suele responder sobre el terreno de juego, pero para eso debe tener más oportunidades. ¿Será el principio del mejor Guiu o volverá a ser un habitual en el banquillo?