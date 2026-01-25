El español Martí Cifuentes, despedido en el Leicester

El Leicester City tiene el objetivo de volver cuanto antes a la Premier League, y está lejos de conseguirlo esta temporada. Con la derrota de este sábado por 1 a 2 ante el Oxford United, los 'Foxes' marchan en la 14ª posición de la tabla de la Championship, la segunda división en Inglaterra, a 20 puntos del líder, el Coventry City.

Es por ello que la entidad ha despedido este domingo de forma inmediata al entrenador catalán Martí Cifuentes. El español de 43 años, nacido en Sant Cugat, tomó las riendas del equipo este pasado mes de julio sustituyendo a Ruud van Nistelrooy, pero no ha conseguido colocar a los 'blues' en posiciones de ascenso. En el comunicado oficial de la entidad, Cifuentes "se va con el agradecimiento de todos en Leicester City por su profesionalidad y dedicación durante su tiempo con nosotros".

"Esta ha sido una decisión difícil y no la he tomado a la ligera. Quiero agradecer a Martí el total compromiso que ha demostrado durante su tiempo en el Leicester City. Lo dio todo en su puesto y trabajó incansablemente para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos", dijo Aiyawatt Srivaddhanaprabha, presidente del Leicester City.

"Sin embargo, creo que este es el paso correcto en este momento para mejorar el rendimiento y los resultados, y actuar en el mejor interés del Leicester City Football Club. Martí se marcha con nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos para el futuro", añadió.

De momento, Andy Kin se hará cargo de manera interina. El próximo partido del Leicester es ante el Charlton Athletic el próximo sábado en el King Power Stadium.

Cifuentes comenzó su carrera como entrenador en el CE Sabadell y ha pasado por clubes como Ajax (juvenil), Sant Andreu, L'Hospitalet, AIK, Sandefjord, Aalborg, Hammarby y QPR.