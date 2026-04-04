Escarmiento del Chelsea a Cucurella tras dejarse querer por el Barça

El parón internacional ha sacudido los cimientos de Stamford Bridge. Sin opciones de ganar la Premier League, eliminados de la Champions y con la FA Cup como objetivo de mínimos de la temporada, las declaraciones de futbolistas como Enzo Fernández o Marc Cucurella sentaron muy mal en el seno del Chelsea.

La directiva 'blue' acordó, junto al entrenador Liam Rosenior, apartar de la disciplina del equipo al internacional argentino, que coqueteó con un posible fichaje por el Real Madrid. "Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El futbolista vive donde quiera", reconoció el futbolista en una conversación con el canal de 'Youtube' 'Avirales'.

Las palabras de Enzo, por el que el Chelsea pagó 121 millones en 2023 al Benfica, le costaron un castigo severo, dejándole fuera de la convocatoria para el duelo de la FA Cup frente al Port Vale y el del próximo fin de semana ante el Manchester City. "No estará disponible ni para el partido del Port Vale ni para el del Manchester City. Se ha cruzado una línea respecto a la cultura y lo que queremos es construir", admitía el propio Rosenior este mismo viernes.

Enzo Fernández, jugador del Chelsea / EFE

Suplente en la FA Cup

El preparador 'blue' realizó rotaciones frente al modesto equipo de la Tercera inglesa, al que el Chelsea goleó por 7-0, pero sorprendió la suplencia de Marc Cucurella, otro de los implicados en la polémica surgida durante los compromisos internacionales.

El defensa catalán también se dejó querer por otro equipo y reconoció que, de tener una oferta del Barça, sería "difícil rechazarla". "Tendría que pensar en mi familia. Si viene, veremos qué decisión se toma", apuntaba el futbolista formado en La Masia.

El 'banquillazo' de Cucurella en la FA Cup tiene una lectura de pagar penitencia por parte de Liam Rosenior, pese a que el míster reconoció que ha había conversado largo y tendido con su jugador para aclarar sus declaraciones. El lateral de Alella ha sido indiscutible para los dos entrenadores que ha tenido el Chelsea esta temporada (Maresca y Rosenior), siendo el sexto jugador de campo más utilizado.

El Chelsea no tiene compromiso continental después de caer estrepitosamente contra el Paris Saint-Germain, en una semana que se prevé movidita en el club londinense por los problemas extradeportivos suscitados en los últimos días.