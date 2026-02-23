Escándalo machista en Inglaterra: se burlan de Declan Rice con una imagen de su mujer

Es deleznable. Inadmisible. Vergonzoso. Y podrían usar cualquier otro adjetivo sinónimo para describir el episodio machista que se presenció este domingo en el Tottenham Hotspur Stadium. Un Tottenham en caída libre y que se asoma al descenso recibía al líder, un Arsenal que siente de cerca el aliento del Manchester City, para disputar una nueva edición del Derbi del Norte de Londres.

Los 'gunners' vencieron con holgura al eterno rival con los dobletes de Eberechi Eze y Viktor Gyökeres y ahondaron la crisis del conjunto ahora dirigido por Igor Tudor. Hasta aquí, todo en orden. Por desgracia, el protagonismo no se lo llevaron ninguno de los futbolistas de Tottenham o Arsenal, sino un hincha de los 'spurs' que se burló de Declan Rice al mostar una fotografía de su mujer a través de la pantalla de su teléfono móvil.

El pivote inglés se dirigió a la banda para servir un saque de esquina y fue entonces cuando al aficionado se le ocurrió la brillante idea de sacar su celular y enseñar dicha imagen. Rice, que volvió a firmar un magnífico encuentro con la elástica 'gunner', no se percató de lo ocurrido.

Un hincha del Tottenham se burló de la mujer de Declan Rice / X

Desgraciadamente, no es la primera vez que el futbolista del Arsenal tiene que lidiar con un episodio de este tipo. En abril salió al paso de los constantes abusos que sufría su mujer en redes, relacionados con su aspecto físico: "Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí“.

Su esposa se vio obligada a cerrar sus perfiles debido al acoso que sufría. Rebekah Vardy, mujer de Jamie Vardy, fue una de las que alzó la voz: “Es realmente repugnante a lo que han sometido a Lauren Fryer. Desafortunadamente, hoy en día es muy fácil esconderse detrás de un teclado”. Las redes sociales se hicieron eco de lo ocurrido y denunciaron el lamentable y vergonzoso acto del hincha del Tottenham.