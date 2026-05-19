Escándalo en Inglaterra: el Southampton, expulsado del play-off de ascenso a la Premier por espionaje

¡Se confirma el escándalo en el fútbol inglés! El Southampton ha sido expulsado del play-off de ascenso a la Premier League tras confirmarse el surrealista caso de espionaje que había traído cola en los últimos días una vez disputada la semifinal por el ascenso.

La final debía jugarse este mismo sábado entre Hull City, que derrotó en 'semis' al Millwall, y Southampton, que se cargó a doble partido al Middlesbrough. Pero la gran cita en Wembley saltó por los aires cuando el 'Boro' solicitó la expulsión de su rival por espionaje como "la única respuesta apropiada" a la situación.

La denuncia tuvo lugar después de que el Middlesbrough 'cazase' por sorpresa a un supuesto trabajador del Southampton grabando imágenes con su teléfono móvil -a escondidas bajo la sombra de un árbol- del entrenamiento a puerta cerrada de su rival en la promoción por el ascenso. Al ser descubierto y antes de que lo interceptasen, el autor salió huyendo de la zona.

El supuesto espía del Southamtpon, 'cazado' en el entrenamiento del Middlesbrough / 'MAIL'

Y ahora, a cuatro días de la fecha fijada para la final, el caso ha terminado de explotar. Tras una larga investigación por parte de una comisión independiente de la English Football League, entidad que regula de la segunda a la cuarta división del fútbol inglés, el Southampton ha sido expulsado y su lugar en la final lo ocupará el Middlesbrough.

Cuatro puntos de castigo

El castigo contempla también una deducción de cuatro puntos en la clasificación que tendrá efecto la próxima temporada, por lo que los 'Saints' no solo se quedan sin opciones de ascenso a la Premier este año, sino que arrancarán la campaña 26/27 en desventaja.

"Una comisión independiente de disciplina ha expulsado hoy al Southampton de los 'playoff' después de que el club admitiera varias violaciones de las regulaciones de la EFL relacionadas con la grabación sin autorización del entrenamiento de otro club. El club también ha recibido una sanción de cuatro puntos que será aplicada la temporada que viene", señaló el organismo en un comunicado.

Minutos más tarde, fue el Middlesbrough quien emitió otro comunicado mostrándose satisfecho con la resolución: "El Middlesbrough F.C. celebra el resultado de la audiencia de la Comisión Disciplinaria celebrada hoy. Creemos que esto envía un mensaje claro de cara al futuro de nuestro deporte en lo referente a la integridad deportiva y la conducta".

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"Como club, ahora estamos centrados en nuestro partido contra el Hull City A.F.C. en Wembley este sábado. La información sobre las entradas para nuestros aficionados estará disponible en breve" concluye el texto.