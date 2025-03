Escalofriante imagen en la FA Cup: Mateta tiene que ser hospitalizado tras esta entrada de Liam Roberts

El Crystal Palace le ganó al Milwall por 3 goles a 1 en los octavos de final de la FA Cup en el Selhurst Park, pero lo más destacado del partido acabó siendo una escalofriente imagen que dejó una entrada criminal de Liam Roberts, portero del Milwall, a Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace, en una salida a por el balón con los pies.

Fue justo al arranque del partido (minuto 8) en el que el cancerbero visitante salió de forma totalmente temeraria a por un balón dividido sin tener en ningún moemnto en cuenta la integridad física del delantero visitante. Roberts pateó el balón en una coz aérea tras la que mantuvo el pie en el aire para impactar con la cabeza de Mateta.

El delantero francés tuvo que ser atentido con urgencia por las asistencias médicas y fue trasladado al hospital con un profundo corte dertás de su oreja y un fuerte golpe en la cabeza durante la caída. Mateta tuco que ponerse una máquina de oxígeno antes de ser retirado en camilla.

Roberts, como no pudo ser de otra manera, acabó expulsado, tras revisar la acción en el VAR. Michael Oliver, el árbitro del partido, había peritado inicialmente la acción sin falta ni tarjeta.

Según informó The Telegraph, el incidente acabó trascendiendo a las gradas del estadio del Palace tras que los aficionados del Milwall, mientras el máximo goleador del equipo local esta temporada estaba tenido inconsciente en el terreno de juego, cantaron "déjenlo morir" en repetidas ocasiones.

Steve Parish, copropietario del Crystal Palace, habló sobre la acción tras la clasificación a cuartos de la Copa, y criticó la actutud de los visitantes, sobre todo de Roberts: "Hasta ahora, lo que sabemos es que tiene un corte grave detrás de la oreja y una lesión en la cabeza. Está en el hospital y esperamos que todo salga bien".

"Hay muchas emociones en el fútbol, pero tenemos que hablar de esa entrada. En todo mi tiempo en el fútbol, nunca he visto una entrada como esa. Es la entrada más imprudente que he visto y necesita analizarse a fondo, porque está poniendo en peligro a un compañero profesional, y tal vez incluso su vida", comentaba. "Así que es muy difícil para mí hablar del resto del partido porque estamos preocupados por Jean-Philippe. Es una entrada terrible, terrible y no tengo idea de por qué el árbitro tuvo que ir a la pantalla".

"Es un ser humano. Olvidémonos del futbolista", añadía. "Si estás pateando a alguien en la cabeza con toda tu fuerza de esa manera, Dios sabe qué daño le ha hecho".