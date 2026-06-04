Erling Haaland (25 años), delantero del Manchester City: "Mi padre no quería que fuese futbolista y me obligó a jugar al golf"

Erling Haaland es una de las grandes figuras del fútbol mundial. El delantero noruego lleva cuatro temporadas siendo el referente ofensivo del Manchester City, donde se ha consolidado como uno de los atacantes más destacados tras su paso por clubes como el Molde, el Red Bull Salzburg y el Borussia Dortmund, antes de llegar a la élite de la Premier League.

Sin embargo, detrás de su éxito hay una figura clave que ha influido mucho en su forma de entender el deporte: su padre, Alf-Inge Haaland, exfutbolista profesional con experiencia en clubes como el Nottingham Forest, el Leeds United y el Manchester City. Su carrera quedó marcada por la dura entrada de Roy Keane, un episodio que tuvo un gran impacto en su vida deportiva.

Esa experiencia influyó en su manera de educar a su hijo, alejándolo en parte del fútbol durante sus primeros años. De hecho, Haaland contó en el pódcast 'The Rest Is Football' que su infancia no estuvo centrada únicamente en el balón como muchos podrían imaginar.

El delantero habló con naturalidad sobre una de las decisiones más llamativas que marcó su infancia, relacionada con los planes que tenía su padre para él: "El sueño de mi padre era que fuera golfista. Me obligó a jugar de los 10 a los 13 años".

Haaland con su padre / Instagram

Aquella etapa no fue algo puntual, ya que durante varios años el golf formó parte de su día a día mientras también seguía creciendo en el fútbol, todo dentro de una disciplina muy exigente marcada por la figura de su padre.

Haaland recordó en varias ocasiones esa etapa, explicando cómo la vivió en primera persona: "Mi padre no quería que fuese futbolista, me obligó a jugar al golf, ya que ese era el sueño que tenía para mí".

Sin embargo, con el paso del tiempo, el fútbol terminó imponiéndose con fuerza. Él tenía muy claro que su camino estaba en el terreno de juego y pasó por varios clubes hasta convertirse en una de las grandes estrellas del Manchester City.