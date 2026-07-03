Enzo Maresca ya tiene a su nueva perla

Enzo Maresca quiere apostar por el talento joven en su nueva etapa en el Manchester City. Así lo demuestran los hechos por ahora: Su primer fichaje fue Elliot Anderson, centrocampista de 23 años del Nottingham Forest por el cual pagaron 135 millones de euros, y ahora, según informa Fabrizio Romano, los 'cityzens' habrían cerrado la incorporación de Jeremy Monga, extremo derecho de tan solo 16 años sobre el cual ya se hablan maravillas.

La joven promesa llegará por 10 millones de libras procedente de un Leicester City que jugará la próxima temporada en League One, tercera categoría del fútbol inglés. El fichaje de Monga es petición expresa del nuevo entrenador, quien se ha involucrado personalmente en la llegada del jugador y lo ve como un proyecto a largo plazo.

Monga, tercer jugador más joven en jugar en la Premier

Pese a no llegar ni a la mayoría de edad, Jeremy ya ha disputado partidos en la Premier League. El extremo debutó el 7 de abril de 2025 en una derrota por 0 a 3 del Leicester City frente al Newcastle. Lo hizo cuando apenas tenía 15 años y 271 días, un récord que le da la medalla de bronce en debutantes mas jóvenes en la máxima categoria del fútbol inglés, solamente superado por los jugadores del Arsenal Max Downman y Ethan Nwaneri.

Monga disputó 7 encuentros, ninguno como titular, en un Leicester que tenía prácticamente imposible la salvación. Esta temporada ha comenzado a tener más protagonismo en la Championship, aunque tampoco consiguió asentarse como titular indiscutible: 30 partidos en los que ha anotado 1 gol, que le ha convertido en el goleador más joven de la segunda categoría del fútbol inglés, y ha repartido 2 asistencias. Esta ha sido su primera temporada completa como futbolista profesional.

Jeremy Monga es un jugador que destaca por su habilidad para el desborde y por tener un juego muy vertical y atrevido. Eso sí, por ahora, es todavía una apuesta a futuro, por lo que no tiene ningún tipo de presión por demostrar de inmediato su potencial, e incluso una posible cesión para coger experiencia no se descarta.

Arteta también quería a Monga

El Manchester City no ha sido el único club interesado en hacerse con los servicios del joven jugador del Leicester, pues las primeras informaciones sobre el futuro de Monga sugerían que era el Arsenal el equipo en cabeza para hacerse con el jugador.

El equipo de Arteta mandó una oferta de 5 millones de libras, la cual el Leicester consideró insuficiente. Una vez el Manchester City decidió meterse en la carrera por hacerse con Monga, dobló la oferta realizada por los 'gunners'. Según informan distintos medios ingleses, el Arsenal decidió retirarse de la puja al considerar el precio demasiado elevado para el jugador de 16 años.