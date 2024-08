Enzo Maresca acusa a la Premier: "No es problema del Chelsea, es problema del reglamento"

Una vez más, el Chelsea es uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. Con más de 40 jugadores en nómina, el cuadro 'blue' no tiene suficiente y estaría cerca de incorporar a Samu Omorodion procedente del Atlético de Madrid.

No obstante, el club londinense viene de cuadrar sus cuentas en una situación límite. Una cuestión fundamental, puesto que el incumplimiento del Fair Play Financiero de la Premier League es una amenaza importante para los clubes ingleses, como ya se demostró con las sanciones de puntos impuestas en la anterior temporada.

Para ello, una de las soluciones que están encontrando los clubes de Inglaterra es la venta de canteranos. Y el Chelsea es todo un ejemplo. Desde 2021, muchos jugadores formados en las categorías base 'blue' han salido del club: Jamie Cumming; Tino Livramento, Fikayo Tomori, Marc Guéhi, Lewis Hall; Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek; Callum Hudson-Odoi, Mason Mount, Ian Maatsen, Tammy Abraham...

LA JUSTIFICACIÓN DE MARESCA

En ese sentido, al ser preguntado por esa cuestión, el entrenador del Chelsea Enzo Maresca acusó al reglamento de la Premier League: "Esto no es problema del Chelsea, es problema del reglamento. Los clubes están obligados a vender jugadores debido a las reglas. No es un problema del Chelsea, es un problema de la Premier League. La intención del Chelsea es no vender, pero las reglas al final nos obligan. Me encanta que (Franceso) Totti haya estado 20 años en el Roma y sea un hombre de un solo club, a todos nos encanta, pero son las reglas (las que impiden que pase más a menudo). Mi opinión personal es que es una pena, porque a todos nos gusta ver a un hombre de un solo club. Si queremos promocionar a jugadores de la cantera, sí, cambiemos la regla".

Ahora, está cerca está de producirse la venta de otro canterano. Conor Gallagher ya habría dado el 'sí quiero' al Atlético de Madrid y su llegada al club 'colchonero' podría ser cuestión de horas. Las salidas de estos jugadores, que estaban llamados a ser importantes, suponen una enorme inyección económica para los clubes, que parecen poner por delante la economía al valor de triunfar con gente de la casa.