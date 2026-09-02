Enzo manda un recado al Chelsea en su presentación con el City: "Siempre soñé con estar en un club tan grande"

Enzo Fernández fue el último bombazo de este mercado. El Manchester City convirtió al argentino en el jugador con el traspaso más caro de la Premier League, empatado con Isak, al pagar 145 millones de euros al Chelsea.

En estas primeras semanas de temporada con el equipo 'Blue', ya se veía que la situación de Enzo iba a terminar en salida: Xabi Alonso nunca aseguró su continuidad y el jugador no entró en la convocatoria para los partidos contra el Luton y el Brighton por decisión tanto del entrenador como del club.

Su situación en el Chelsea ya estaba enrarecida de antes, cuando declaró a finales de marzo de este año que le gustaría vivir en Madrid, algo que no sentó bien a su entrenador, por aquel entonces Liam Rosenior, quien le apartó dos partidos del equipo. Tras un verano movido, en el que el Real Madrid publicó un comunicado anunciando que no intentarían fichar a Enzo, el argentino ya ha sido oficializado como nuevo jugador del Manchester City.

Enzo Fernández ya ha dado sus primeras declaraciones, unas que seguramente no gustarán a los aficionados del Chelsea: "Muy feliz de estar acá. Siempre soñé con estar en un club tan grande como el City y estoy agradecido por la oportunidad" expresó Enzo, dejando entrever que este traspaso es un salto en su carrera.

"Es un momento emocional para mí y para mi familia, dar este paso a mis 25 años, una carrera de futbolista muy soñada asi que muy feliz de estar acá, disfrutando de estas pocas horas que tuve en el club y ya puedo observar la grandeza que tiene".

Lo cierto es que en el City esta temporada jugará Champions, algo que el Chelsea no hará. Enzo también ha hablado de cuales serán sus objetivos en su nuevo club: "El Manchester City tiene que ganar todos los trofeos en los que compite, porque es lo que la historia del club demanda".

Además de confesar que ha dado el salto a un club más grande, también expresó que "en cuanto me llamaron para decirme que querían que me uniese al club, no tuve ninguna duda".

Tras estas declaraciones, será interesante marcar en el calendario la jornada 33 de la Premier League, en la cual Enzo Fernández visitará Stamford Bridge, una vuelta que se prevé que no sea precisamente amistosa para el centrocampista argentino.

Más allá de estas primeras polémicas declaraciones, el City también ha anunciado que Enzo llevará el dorsal 17, un número muy especial por ser el que llevó Kevin De Bruyne durante los 10 años que estuvo en el club mancuniano.