Enzo frustra a Guardiola en el último suspiro

Parecía la historia de un imposible. La de un equipo en plena deriva, con cambio de entrenador, destinado a no levantar cabeza. Y en el Etihad, donde son pocos los que consiguen marcharse vivos, la misión se tornaba todavía más complicada. Pero el Chelsea resistió, sorprendió cuando todo el mundo lo daba por muerto y congeló en el descuento a un Manchester City dolido, que ve como se le escapa sin remedio la Premier League tras un nuevo tropiezo inesperado (1-1).

El Chelsea llegó al Etihad en autobús y se lo llevó al terreno de juego para plantarlo delante de la portería de Filip Jörgensen. Era un plan que tenían estudiado los 'blues', más preocupados en no sufrir una goleada que en buscar portería rival. Son tiempos de vacas flacas en Londres, especialmente tras la renuncia de Maresca, aunque si algo tiene esta plantilla es jugadores de nivel. Especialmente en tres cuartos de campo. Y al espacio, con tanta estrella, el talento sale a relucir.

No mostró signos de miedo respecto a ello el City, que se mostró fiel a su estilo en todo momento. Línea defensiva en medio campo, presión a los centrales y mucho pase. El dominio fue abrumador en la primera mitad, aunque le faltó el último pase a los mediapuntas 'skyblues' para poder decantar el partido más pronto. Haaland fue quien más lo intentó, pero la defensa londinense por un lado o el palo por el otro negaron siempre su gol. No fue su noche de cara a puerta.

Y si no aparecía el noruego, fue Reijnders quien sacó las castañas del fuego. El neerlandés, en plena línea ascendente, aprovechó un nuevo error en la salida del Chelsea para pisar el balón delante de Badiashile, ponérselo a su zurda y sacar un latigazo al primer palo que adelantó al City antes del descanso. Golazo en mayúsculas del mediapunta (1-0).

Con la sensación de que el partido podía terminar en goleada se llegó al entretiempo, aunque tras el descanso el Chelsea resucitó. Lo hizo adelantando líneas, mostrándose más agresivo y con algunos ajustes de Calum McFarlane, técnico en funciones tras la contratación de un nuevo entrenador. El Chelsea avisó, el partido se volvió loco y en el descuento, tras un regate magnífico de Malo Gusto, Enzo Fernández congelaba el Etihad rematando a quemarropa el balón tras un paradón de Donnarumma (1-1). Empate que se celebra en Londres, también en el norte donde el Arsenal ve ampliada su renta al frente de la Premier League en seis puntos.