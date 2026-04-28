Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joao PedroRafa JódarReal MadridJulián ÁlvarezRaphinhaPSG - Bayern hoyKoundéValdanoFC BarcelonaSemifinales ChampionsMutua Madrid OpenCasa Julián ÁlvarezBardghjiPaco GonzálezBarça basketSuperordenador OPTAAlcarazBarça BayernLesión MbappéNBA playoffsPrólogo Tour de Romandía 2026Carrera MotoGPHorario F1Quinta plaza ChampionsInfancia Julián ÁlvarezInés MoránMarcos LlorenteJubilaciónPS Store
instagramlinkedin

MERCADO DE FICHAJES

Enzo Fernández, pillado en Madrid: el Chelsea aprobó su viaje

El argentino acudió a ver el Mutua Madrid Open tras vincularse su futuro con el Real Madrid

Enzo Fernández junto a sus compañeros de equipo, Marc Cucurella y João Pedro pasean por las calles de Madrid este 27 de abril

Enzo Fernández junto a sus compañeros de equipo, Marc Cucurella y João Pedro pasean por las calles de Madrid este 27 de abril / Europa Press

Jordi Delgado

Jordi Delgado

Enzo Fernández sorprendió hace algunos días dejándose querer por el Real Madrid en una entrevista. Unas declaraciones que sentaron fatal en Londres, donde se ve al argentino como un pilar del proyecto del Chelsea.

Este fin de semana, tras la victoria de su equipo ante el Leeds United en las semifinales de la FA Cup, algunas cámaras han captado a Enzo en Madrid, y han empezado a volar de nuevo los rumores.

"Al Madrid, por favor, Enzo, te necesitamos", le decía un aficionado. "Te esperamos el año que viene".

El futbolista argentino guardó silencio ante las preguntas de los periodistas después de ser castigado por el equipo de la Premier League tras sus declaraciones ofreciéndose al club blanco y afirmando que le gustaría "vivir en Madrid. Es una ciudad bonita, me recuerda a Buenos Aires".

Según informa 'The Sun', Enzo fue a Madrid a ver partidos de tenis en el Mutua Madrid Open que se está disputando en la capital española, con permiso del club 'blue'.

Noticias relacionadas

Enzo, de 25 años, ha sido acompañado en el viaje por sus compañeros de equipo Joao Pedro, vinculado al FC Barcelona como alternativa a Julián Álvarez y Marc Cucurella, excanterano culé.

TEMAS