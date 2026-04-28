Enzo Fernández, pillado en Madrid: el Chelsea aprobó su viaje

Enzo Fernández sorprendió hace algunos días dejándose querer por el Real Madrid en una entrevista. Unas declaraciones que sentaron fatal en Londres, donde se ve al argentino como un pilar del proyecto del Chelsea.

Este fin de semana, tras la victoria de su equipo ante el Leeds United en las semifinales de la FA Cup, algunas cámaras han captado a Enzo en Madrid, y han empezado a volar de nuevo los rumores.

"Al Madrid, por favor, Enzo, te necesitamos", le decía un aficionado. "Te esperamos el año que viene".

El futbolista argentino guardó silencio ante las preguntas de los periodistas después de ser castigado por el equipo de la Premier League tras sus declaraciones ofreciéndose al club blanco y afirmando que le gustaría "vivir en Madrid. Es una ciudad bonita, me recuerda a Buenos Aires".

Según informa 'The Sun', Enzo fue a Madrid a ver partidos de tenis en el Mutua Madrid Open que se está disputando en la capital española, con permiso del club 'blue'.

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Enzo, de 25 años, ha sido acompañado en el viaje por sus compañeros de equipo Joao Pedro, vinculado al FC Barcelona como alternativa a Julián Álvarez y Marc Cucurella, excanterano culé.