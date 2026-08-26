Enzo Fernández, el 'caso Julián Álvarez' del Chelsea: el Manchester City empieza a negociar su llegada

La llegada de Enzo Maresca ha supuesto una revolución en el centro del campo del Manchester City. Para esta temporada, el técnico italiano no contará con Rodri, traspasado al Barça, ni con Nico González, inminente nuevo fichaje del Newcastle.

En su lugar, han fichado a Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest, y a Ayyoub Bouaddi, que aún no es oficial. Entre ambas incorporaciones, el City ha desembolsado un total de 230 millones de euros, a los que se pueden sumar otros 140 más.

Y es que Enzo Maresca quiere reencontrarse con un jugador que fue muy importante para él en su etapa en el Chelsea: su tocayo Enzo Fernández. El argentino había llegado a un pacto con su club para que pudiera salir por 120 millones de euros si llegaba alguna oferta antes del 14 de agosto a las cinco de la tarde.

El City no llegó a un acuerdo antes de la fecha marcada, pero sigue estando interesado en poder fichar a Enzo, aunque el Chelsea no se lo va a poner fácil: 140 millones de euros pide mínimo el club londinense para dejarle salir. En la rueda de prensa previa al debut en Premier contra el Fulham, Xabi Alonso no terminó de aclarar cuál será el futuro del centrocampista.

En la primera jornada, Enzo no fue titular, y tras su entrada al campo en el minuto 65 fue claramente abucheado por los aficionados del Craven Cottage. Los ingleses no olvidan su celebración en el gol contra Inglaterra en las semifinales del Mundial y la posterior pancarta con el mensaje "Las Malvinas son argentinas".

En la rueda de prensa posterior, al ser preguntado por los pitidos, Xabi Alonso decidió quitarle hierro al asunto: "Bueno, es fútbol y hay que aceptar estas situaciones, pero yo no le doy importancia".

Los aficionados del Chelsea, por su parte, corearon su nombre una vez acabado el partido. Enzo no aplaudió a la afición y únicamente realizó un saludo, siendo el primero en abandonar el terreno de juego mientras sus compañeros seguían con el público presente.

Todo esto puede indicar que Enzo no es feliz actualmente en el Chelsea y ve con buenos ojos un traspaso, algo que viene de lejos. Hace ya unos meses, el jugador expresó que le "gustaría vivir en Madrid", algo que se interpretó como un deseo de abandonar el club. El que por aquel entonces era su entrenador, Liam Rosenior, le apartó del equipo durante dos partidos por "cruzar una línea".

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Según informa el periodista argentino Gastón Edul, Manchester City y Chelsea ya han empezado las negociaciones para concretar la salida de Enzo Fernández, y Xabi Alonso sabe que el traspaso es muy factible. El club londinense no cierra las puertas al centrocampista: si se quiere marchar y los mancunianos ofrecen el dinero que reclaman, Enzo Fernández tendrá libertad para abandonar a los 'Blues'.