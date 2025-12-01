El entrenador del Tottenham desvela los motivos del bajo rendimiento de Xavi Simons

En Londres siguen buscando la mejor versión de un Xavi Simons que ha desaparecido de los onces titulares del Tottenham de un día para otro. El futbolista neerlandés no atraviesa un gran estado de forma y ha encadenado tres suplencias consecutivas que le han colocado en el ojo del huracán, pues su pobre rendimiento no se corresponde con los 65 millones de euros que los Spurs pagaron por él hace tan solo tres meses.

El canterano del FC Barcelona y ex del PSG aterrizó en Inglaterra en verano tras completar su explosión en la Bundesliga de la mano del Leipzig, donde militó dos temporadas en las que sumó 22 goles y 22 asistencias. Sin embargo, sus números esta campaña no siguen por el mismo camino.

Hasta el momento, Xavi Simons ha disputado 17 partidos con el Tottenham entre Premier League, Champions y EFL Cup, cosechando tan solo dos asistencias, una en la competición doméstica y otra en Europa. Arrancó como pieza clave en el esquema de Thomas Frank, pero su bajo estado de forma le ha relegado a un segundo plano.

Un salto... ¿demasiado grande?

En ese sentido, el técnico del Tottenham compareció este lunes en rueda de prensa antes del encuentro frente al Newcastle. Preguntado por lo que necesita Xavi Simons para ganarse más minutos, Frank dejó claro que el proceso de adaptación sigue su curso y el cambio de Bundesliga a Premier ha podido pasarle factura al futbolista neerlandés.

Simons en su presentación con el Tottenham / Evening Standard

"Hay una razón por la que tenemos a Xavi aquí. Es un jugador muy bueno en todos los aspectos, ha entrenado bien estos últimos días y, en general, está entrenando bien", comenzó explicando su entrenador, elogiando su trabajo desde que aterrizó en el Tottenham.

Frank, sin embargo, se ha encargado de cuidar a su futbolista y de defenderlo tras varias suplencias consecutivas, revelando los motivos de su bajo rendimiento: "No es la primera vez que un jugador llega a la Premier League y necesita un poco de adaptación para arrancar con buen pie".

"Además, la Premier es una liga física en la que hay que jugar partidos cada tres o cuatro días. Y aun por encima en un equipo que quizás no está del todo sincronizado todavía. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente? Pues es parte del proceso”, concluyó el técnico, que no quiso desvelar si Xavi Simons será titular este martes o próximamente con un calendario tan cargado de partidos.

Eso sí, casualidad o no, en los últimos tres partidos en los que Xavi Simons ha sido suplente, el Tottenham ha cosechado tres derrotas consecutivas, dos de ellas siendo goleado frente a Arsenal (4-1) y PSG (5-2), y la más reciente en casa frente al Fulham (1-2).