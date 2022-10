Enock Mwepu cuelga las botas por problemas de corazón

El jugador del Brighton anuncia que se ve obligado a retirarse con una emotiva carta El Brighton, equipo de la Premier League, lanza un comunicado médico anunciando el estado de salud de Mwepu

Nunca es fácil tomar la decisión de colgar las botas, pero cuando la salud y la vida de una persona están en juego, pasan por delante de cualquier futbolista. Enock Mwepu se ha visto obligado a dejar el fútbol por razones médicas.

El Brighton ha comunicado la situación del estado médico de su jugador. El jugador zambiano del Brighton ha comunicado su decisión a través de sus redes sociales con una emotiva carta.

"Un chico de un pequeño pueblo de Zambia llamado Chambishi tiene una noticia que compartir. Él se mantuvo fuerte para seguir su sueño de jugar a fútbol al máximo nivel, y por suerte vivió su sueño alcanzando la Premier League.

Algunos sueños llegan a su final, y por eso, con tristeza, anuncio la necesidad de colgar las botas por una recomendación médica que he recibido. Aún así, este no es el final de mi carrera en el mundo del fútbol, estoy planeando de seguir involucrado".

El jefe de medicina Adam Brett explica que Enock se puso enfermo durante un vuelo para unirse a la selección de Zambia en el parón internacional.

"Volvió a Brighton y se sometió a pruebas médicas, que concluyeron que el jugador se puso enfermo por una afección cardíaca hereditaria". Encontraron unas irregularidades que no se pudieron ver previamente en las revisiones médicas regulares.

