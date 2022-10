El enigmático mensaje de Guardiola sobre su futuro

El técnico no disipó las dudas sobre su futuro en el equipo inglés Si Pep no renueva, saldría del club a final de temporada

Pep Guardiola se pronunció sobre su futuro en el equipo citizen y no disipó las dudas respecto a su posible continuidad en el club " "Si me quedo en el Man City, es perfecto. Si no me quedo, el club también será perfecto", según Sky Sports.

El técnico añadió que "Sé lo fuertes que son y lo buenas que son las decisiones que toman". Hay que recordar que Pep acaba su contrato con el conjunto citizen este verano. Por ello, si no se produjese su renovación, podría despedirse del Etihad Stadium al finalizar la temporada. El entrenador del City ha conseguido un amplio palmarés, con cuatro títulos de la competición doméstica y otros cinco trofeos, desde que llegó al club en 2016.

Cuando se le preguntó en agosto por su futuro, tampoco aclaró su posible salida o renovación. Si bien es cierto que en sus últimas declaraciones, dijo que "No cambiaría mi vida aquí por un segundo. Ya son siete temporadas. Hablamos con el club a mitad de temporada. A fin de temporada, volveremos a conversar y decidiremos lo mejor para el equipo".

El escenario idóneo para la posible renovación del técnico catalán, el parón mundialista. Sin embargo, seguir con un futuro incierto durante la Copa del Mundo plantearía dudas a la plantilla citizen sobre quién relevaría a Pep en el banquillo.