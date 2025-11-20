El enigmático mensaje de Cole Palmer... ¿dirigido al Barça?

Cole Palmer lleva más de un mes en la sombra, trabajando duro y en silencio. El internacional inglés sigue en el dique seco a pocos días de disputar dos partidos clave en la temporada del Chelsea: el duelo de Champions League contra el Barça en Stamford Bridge, el próximo martes 25 de noviembre, y el choque ante el Arsenal en Liga, en el mismo escenario, el domingo 30. Y si alguien pensaba que la estrella londinense iba a perderse ambos encuentros, estaba muy equivocado.

Todo empezó el pasado 20 de septiembre, ante el United. Palmer recayó de sus problemas en la ingle y el Chelsea tuvo que pisar el freno. Fuerte. El cuerpo médico no quería riesgos ni prisas. El mensaje inicial parecía claro: no llegaba al Barça y, con suerte, podría medirse al Arsenal en ese duelo trascendental por la Premier.

Cole Palmer con la camiseta del Chelsea, la temporada pasada. / ·

Pero entonces llegó el giro de guion. 'The Telegraph' adelantó que en territorio 'blue' creían que el ‘10’ sí podría estar disponible ante el equipo de Hansi Flick. Mientras todos debatían si llegaba o no, Palmer se dedicaba a lo suyo: trabajar sin descanso, en silencio y lejos de los focos, con un objetivo muy concreto: fortalecer su físico en el gimnasio para acelerar el regreso.

Tres relojes y un objetivo

Y entonces habló. No con palabras, sino con una imagen. El propio Palmer alimentó la noticia del medio inglés con una historia de Instagram: él sentado en el vestuario del Chelsea, su camiseta detrás y tres relojes de arena en la esquina inferior. Un guiño cristalino. Algo así como: 'tic-tac… ya queda menos'. ¿Y a qué se refiere? Sería extraño pensar en otra cosa que no fuera el duelo contra el Barça.

🚨 Cole Palmer on Instagram 🥶 pic.twitter.com/iqsPoTn1Pd — Pys (@CFCPys) November 19, 2025

Lo cierto es que Enzo Maresca lo tiene clarísimo: si Palmer puede, juega. El italiano sabe que su equipo es otro cuando aparece el ‘10’: más fluido, más dinámico, más imprevisible. Y si hay que forzar, que sea en escenarios como el de la próxima semana.

Maresca, junto a Palmer durante el Mundial de Clubes / Seth Wenig / AP

Es verdad que llegaría tras varias semanas sin competir, pero jugadores así pueden cambiar un partido en una acción. Si la rehabilitación ha ido tan bien como deja caer su enigmática publicación, el Barça debería empezar a prepararse para verlo sobre el césped… aunque solo sean unos minutos. De momento, lo único seguro es que la llama está encendida. Y el reloj de arena no se detiene. Palmer quiere jugar ante el Barça.