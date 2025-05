El enésimo papelón del United: derrotados en Malasia... con Garnacho en el equipo

En otra penosa presentación digna de la desastrosa temporada que cerró hace tres días, el Manchester United cayó 1-0 ante un combinado improvisado del ASEAN All-Stars en Kuala Lumpur, un equipo formado por internacionales del sudeste asiático y jugadores seleccionados de las ligas regionales.

El resultado, aunque anecdótico en lo deportivo, dejó varias lecturas, entre ellas la presencia de Alejandro Garnacho, quien ingresó en el segundo tiempo luego de haber sido duramente criticado por el técnico Ruben Amorim en días previos. El ingreso del argentino no fue suficiente para evitar una nueva decepción en el cierre de temporada del club inglés.

La gira asiática, que dejará cerca de ocho millones de libras en las arcas del club, ha sido más lucrativa que futbolísticamente esperanzadora. Tras un 15º puesto en la Premier League y una dolorosa derrota en la final de la Europa League, este United se presentó en Malasia con una mezcla de titulares y jóvenes promesas. Harry Maguire llevó la cinta de capitán, mientras que nombres como Casemiro, Onana y Hojlund salieron desde el inicio. A pesar del despliegue de nombres, el equipo se mostró descoordinado y sin respuestas futbolísticas ante un rival que, aunque armado para la ocasión, supo aprovechar su oportunidad.

PRESENTACIÓN DESASTROSA

El único gol del partido llegó a los 71 minutos, obra del birmano Maung Maung Lwin, extremo del Lamphun Warriors de Tailandia. El tanto reflejó no solo la sorpresa del momento, sino también la fragilidad defensiva del United, que continúa sin encontrar un rumbo claro incluso en partidos amistosos. Garnacho, junto a Bruno Fernandes, ingresó en la segunda mitad dentro de una rotación total del equipo, en un intento de Amorim por observar a todos sus jugadores, especialmente a los jóvenes, de quienes dijo sentirse satisfecho: “Se esfuerzan. Eso me basta por ahora”, expresó.

Sin embargo, el técnico no ocultó su frustración: “Deberíamos ganar este tipo de partidos, pase lo que pase. Necesitamos sacar esa energía de nosotros en cada partido”. También dejó entrever la dureza del calendario y el estado físico del equipo: “No tenemos la capacidad de no ahogarnos en cada ejercicio. Lo importante es no tener lesiones en este tiempo”.

El director ejecutivo del club, Omar Berrada, también se mostró optimista respecto al futuro, asegurando que el plan para el mercado de fichajes está en marcha desde hace meses. Pero el presente inmediato no da tregua. El próximo compromiso será en Hong Kong, último encuentro de una gira que ha reflejado más las grietas del proyecto que sus virtudes.