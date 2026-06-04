La encrucijada de Nico González

El Manchester City afronta uno de los veranos más trascendentales de su historia reciente. La salida de Pep Guardiola después de una década al frente del proyecto ha abierto una etapa de incertidumbre en el Etihad. El técnico catalán deja atrás un legado irrepetible y su marcha amenaza con desencadenar un efecto dominó dentro de la plantilla. Además de las salidas ya previstas de varios veteranos, otros futbolistas importantes estudian su futuro en función del nuevo escenario que se abre en el club.

Uno de los nombres que más dudas genera es el de Nico González. El centrocampista español llegó procedente del Porto en el mercado invernal de 2025 como una apuesta personal de Guardiola, que incluso llegó a compararlo con Rodri y a definirlo como un potencial heredero del Balón de Oro español.

Nico González y Guardiola, en su etapa en el City / EFE

Sin embargo, esta temporada no ha acabado de consolidarse. Aunque acumuló un número importante de apariciones y dejó algunos momentos destacados, nunca consiguió asentarse de forma definitiva en las alineaciones importantes.

Esa falta de continuidad ha provocado que Nico se esté planteando seriamente su futuro. 'The Athletic' publicó en Inglaterra que el mediocampista está valorando una salida durante este mercado estival en busca de minutos y protagonismo. Clubes de España e Italia siguen de cerca su situación, conscientes de que el internacional español continúa siendo uno de los centrocampistas jóvenes con mayor proyección del continente.

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No obstante, la situación está lejos de ser sencilla. Porque si hay un factor que puede cambiar por completo el panorama de Nico es el futuro de Rodri. El mediocentro madrileño continúa siendo objeto de interés del Real Madrid y las informaciones procedentes de Inglaterra señalan que su continuidad no está completamente garantizada. Aunque no existe ninguna negociación cerrada, la posibilidad de una salida sigue presente en el entorno del jugador.

Si Rodri terminara abandonando el Etihad, el escenario para Nico cambiaría radicalmente. El exjugador del Barcelona pasaría a ser uno de los candidatos naturales para ocupar la posición de mediocentro titular, precisamente el rol para el que fue fichado hace poco más de un año. Lo que hoy parece una salida probable podría convertirse en una oportunidad inmejorable para consolidarse en la élite del fútbol europeo.

A todo ello se suma una incógnita todavía mayor: la llegada de Enzo Maresca al banquillo citizen. El italiano es el gran favorito para suceder a Guardiola y, según diversas informaciones, su nombramiento es inminente. Sin embargo, todavía no ha trascendido cuál será su planificación deportiva ni qué papel tendría Nico dentro de ella.

Nico González firmó el pase a la final de la FA Cup con un soberbio disparo / EFE

Precisamente esa incertidumbre es la que mantiene paralizada cualquier decisión definitiva. Nico sabe que su situación bajo Guardiola no fue la ideal, pero también es consciente de que un nuevo entrenador puede ofrecerle una segunda oportunidad. Maresca, que conoce perfectamente la estructura del club tras haber trabajado anteriormente en el cuerpo técnico citizen, deberá decidir si el español forma parte de su proyecto o si da luz verde a una venta que hace apenas unos meses parecía impensable.

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Por ahora, el futuro de Nico González permanece abierto. Entre la tentación de buscar minutos lejos de Manchester y la posibilidad de heredar un papel protagonista en el nuevo City post-Guardiola, el centrocampista gallego afronta el verano más decisivo de su carrera.