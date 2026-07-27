La emotiva despedida de Cucurella del Chelsea: "Me voy del club siendo un hombre"

Marc Cucurella ya ha puesto punto final a su etapa en el Chelsea. El lateral izquierdo, de 27 años, iniciará una nueva aventura en el Real Madrid después de que el club blanco cerrara su fichaje por 60 millones de euros, poniendo fin a cuatro temporadas en Stamford Bridge.

Antes de incorporarse al Real Madrid la próxima semana para firmar su contrato, ser presentado oficialmente y ponerse a las órdenes de José Mourinho, el defensa ha querido despedirse de la afición blue con un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales, en el que repasa algunos de los momentos más especiales vividos durante su etapa en el club.

"Tras cuatro temporadas juntos, es tiempo de decir adiós. He tenido tiempo para reflexionar y recordar lo que hemos vivido juntos. Llegué aquí como un chico joven con el sueño de ganar muchos títulos y de jugar la Champions League", dice Cucurella.

El futbolista también recuerda las dificultades de sus primeros meses en Londres y cómo consiguió revertir la situación hasta ganarse el cariño de la afición. "Tuvimos unos inicios difíciles, es verdad, pero trabajo duro y esfuerzo, fuimos capaces de darle la vuelta. Gracias a este club y a sus altas expectativas, hoy puedo decir honestamente que Londres siempre será mi casa, y vosotros seréis siempre parte de mi historia", continúa.

En el vídeo, acompañado por imágenes de sus mejores actuaciones con la camiseta del Chelsea y de la celebración de títulos como el Mundial de Clubes de 2025, Cucurella dedica unas palabras de agradecimiento a la afición. "No olvidaré escuchar mi canción en el estadio, las noches mágicas en el Bridge, los títulos que he ganado llevando este escudo y todo el amor que me habéis mostrado", añade.

El internacional español también tiene un recuerdo para todas las personas que le acompañaron durante su estancia en el club, desde entrenadores hasta empleados de la ciudad deportiva. "Me voy del club siendo un hombre. He alcanzado muchos de mis sueños gracias a vosotros y os quiero dar las gracias a todos por ello. A los entrenadores y a los cuerpos técnicos por todos los consejos que me habéis dado, a mis compañeros de equipo por todo lo que hemos vivido juntos y no olvidaré, y a toda la gente que trabaja en Cobham por hacerme sentir como en casa desde el primer día", apunta.

Noticias relacionadas

Por último, Cucurella cierra su despedida deseando el mayor de los éxitos al Chelsea y dejando claro que su vínculo con el club permanecerá para siempre. "Espero de verdad ver al Chelsea arriba, donde pertenece y se merece estar. Una vez blue, siempre blue", finaliza el nuevo jugador del Real Madrid.