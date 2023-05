La emotiva charla entre Guardiola y Fernandinho: "Me has hecho disfrutar del fútbol"

En su adiós al Manchester City, el brasileño mantuvo una emocionante conversación con el técnico de Santpedor "Aquí aprendí que el fútbol es mucho más simple", señala el centrocampista

Las conversaciones en un vestuario de fútbol alcanzan en muchas ocasiones cotas de emoción que no suelen llegar al gran público.

En Inglaterra, la cuenta de twitter @cityreport_ ha desvelado una emotiva charla entre Pep Guardiola y Fernandinho cuando el centrocampista brasileño se despidió de su técnico al abandonar el club.

Y es que Fernandinho le dice al técnico catalán: "Tú no sabes lo que aprendí en este tiempo. Te voy a decir algo que no le he dicho a nadie: tú me has hecho disfrutar del fútbol otra vez. Estaba cansado, pero aquí aprendí que el fútbol es algo mucho más simple que todo".

Emocionado, Guardiola contesta: "Esto es como la cultura, que pasa de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos. A mí, básicamente fue Johan Cruyff quien me abrió los ojos. Yo, como entrenador, trato de hacer algo parecido y cuando vosotros seáis entrenadores, algo haréis".

El último intercambio de palabras entre Pep Guardiola y Fernandinho antes de que el futbolista brasileño terminara su vínculo con Manchester City. Gran archivo.🥹



"Voy a intentar aplicar eso, porque muchas cosas me las llevo", señala un Fernandinho quien afirma que, en el momento de la retirada, no está dispuesto a hacerse entrenador de inmediato.

"Quiero disfrutar un poco de la vida, la casa, la familia, la playa... Jugaré hasta los 39", a lo que Pep Guardiola contesta: "Yo jugué hasta los 35 y me sobraron los tres últimos, pero con 26 años ya quería ser entrenador", concluye antes de un emotivo abrazo entre ambos.