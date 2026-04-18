Un emocionado Lampard devuelve al Coventry a la Premier 25 años después: "No es fácil por el estrés, las tensiones, las preocupaciones..."

He aquí el primer ascendido a la Premier League: el Coventry City. Frank Lampard completa su obra y devuelve a 'The Sky Blues' a la máxima categoría del fútbol inglés 25 años después. El empate (1-1) contra el Blackburn Rovers en Ewood Park les bastó para lograr el ascenso matemático.

El último partido del Coventry en la Premier fue en mayo de 2001 ante el Bradford City, cuarto clasificado de la League One. Imagínense lo que ha llovido que la versión de Geri Halliwell de "It's Raining Men" - nunca mejor dicho - era número uno en las listas de éxitos del Reino Unido o Tony Blair era Primer Ministro.

El camino no ha sido fácil. El club cayó en picado y, en la 2017/18, compitió en la League Two, cuarta categoría del fútbol inglés. Desde que abandonó Highfield Road en 2005, el Coventry ha tenido cuatro propietarios del estadio, cuatro diferentes estadios locales, tres dueños del club y numerosas protestas. En agosto de 2025, la entidad de West Midlands adquirió el CBS Arena y al fin tuvo un hogar propio.

Sin embargo, bajo la batuta de Mark Robins, entrenador que estuvo nada menos que ocho temporadas al mando de las operaciones, el equipo ascendió el año siguiente. Y, en la 20/21, pisó la Championship. En 2023 rozó el regreso a la categoría reina, pero el Luton Town acabó con el sueño de una plantilla en la que figuraba Viktor Gyökeres.

Héroe Lampard

Una leyenda 'blue' como Frank Lampard cogió las riendas del proyecto en noviembre de 2024. Tras caer ante el Sunderland en las semifinales de los playoffs del pasado curso, se quitó una espinita con un espectacular ascenso: 25 triunfos, 11 empates, siete derrotas, 85 goles a favor y 43 en contra. 86 puntos, 11 más que su perseguidor, el Ipswich Town.

Lampard, en su etapa en el Chelsea / EFE

El preparador inglés transformó al conjunto 'Sky Blue' en una implacable máquina de ganar. Implantó un estilo de juego flexible, que combina paciencia con balón y velocidad al contraataque. Depositó su total confianza en futbolistas como Haji Wright, quien se convirtió en un magnífico '9'. O en un Jack Rudoni que le recuerda a él como futbolista. Además, Matt Grimes y Frank Onyeka, cedido por el Brentford, actúan como el motor del equipo.

Su currículum, por cierto, no está nada mal: alcanzó la final del play-off de ascenso de la Championship con el Derby County, logró acabar entre los cuatro primeros y llegó a la final de la FA Cup con el Chelsea, evitó el descenso con el Everton y acaba de ascender al Coventry a la Premier.

Lampard no pudo contener su emoción tras el hito logrado en Ewood Park y trató de evitar las lágrimas en la entrevista postpartido: "De esto se trata, venir aquí y conseguir un punto en esta etapa de la temporada no es fácil, y el estrés, las tensiones, las preocupaciones y todo lo demás…"

"Me emociona"

Un testarazo de Bobby Thomas igualó la contienda en los últimos minutos, desatando la euforia y la emoción entre los aficionados visitantes: “Un momento increíble. Por cómo había ido el partido, estabas preocupado", aseguró.

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"Sabíamos que estábamos muy cerca de lograrlo, pero conseguirlo de esta manera para este club después de 25 años, ¡guau!. Esta increíble afición y lo que significa para esta ciudad. Mark Robins, que llegó hace 15 meses, hizo un trabajo increíble. Conseguir el ascenso automático siendo un equipo que no descendió de categoría a falta de tres partidos me emociona", concluyó.