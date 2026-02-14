Emiliano Viviano, exportero del Arsenal, desvela su noche más loca: "Me bebí media botella de Vodka y me llamaron para jugar. Cazorla me dijo que era asqueroso"

El fútbol de élite está estrictamente ligado al sacrificio y a rutinas milimétricas. Pero de vez en cuando aparece una confesión que rompe el relato. Emiliano Viviano lo ha hecho.

En una reciente entrevista concedida a 'La Gazzetta dello Sport', el exguardameta italiano, retirado desde 2024, habló del que definió como el momento “más loco” de su carrera. Una noche de discoteca en Inglaterra terminó con un coche recogiéndole al amanecer para jugar un partido de Premier League. Sus compañeros, entre ellos el español Santi Cazorla, no podían creérselo cuando vieron el estado en el que llegó al vestuario.

"Me bebí media botella de Vodka"

Viviano no se tomó un par de copas. Como él mismo explicó, se bebió "media botella de vodka". El contexto es clave para entender lo sucedido. Formado en el fútbol base de la Fiorentina y el Brescia, Viviano pasó por numerosos equipos: Palermo, Inter, Bolonia, Arsenal, Sampdoria o Sporting CP son solo algunos de ellos.

Viviano, exportero de fútbol profesional / UEFAtv

Acostumbrado a ser actor secundario, especialmente en grandes equipos, su realidad en el cuadro 'gunner', donde era el tercer portero, no le disgustaba. De hecho, su aventura en Londres se selló con la friolera de cero partidos oficiales disputados.

La noche es joven

En la previa de un Everton-Arsenal, su nombre no fue incluido en la convocatoria. Nada hacía pensar que su presencia sería necesaria para el partido que se iba a disputar en Goodison Park y decidió tomarse la noche libre para disfrutar un poco. "No me convocaron y salí de fiesta", empezó explicando el portero italiano.

El problema es que la noche se le complicó. Una copa, dos... Salió a fumar un cigarrillo, sobre las dos de la madrugada, y cogió el teléfono. Tenía un mensaje inesperado: “Fabianski ha estado enfermo: un coche te recogerá a las 6:30”. De ni ser convocado a tener opciones reales de jugar un partido en la élite del fútbol inglés.

Viviano, exportero del Arsenal / 'X'

Lo lógico hubiera sido que hubiese cortado la fiesta al instante, descansar lo máximo posible y, al día siguiente, usar todos los trucos habidos y por haber para mitigar los efectos de la resaca. Lejos de esto, Viviano desveló que hizo lo siguiente: "Fui a buscar a mi amigo, dueño de la discoteca. Le enseñé el mensaje y cuando me preguntó '¿Y ahora qué?' le dije que me trajese más Vodka".

Viviano siguió de fiesta. De perdidos al río. Más alcohol. Más fiesta. El tipo que podía jugar un partido de Premier en pocas horas decidió apurar hasta prácticamente la salida del sol. Llegó a casa al amanecer. Se duchó. Se recompuso como pudo. Y rumbo a Liverpool. Lo peor aún estaba por llegar.

"Hueles a alcohol, eres asqueroso"

Al poner un pie en el vestuario, Santi Cazorla lo cazó de inmediato. "Hueles a alcohol, eres asqueroso, me dijo el gran Santi Cazorla", recordó el propio guardameta. Fue en ese momento cuando el italiano reconoció que "casi me da un ataque de pánico. ‘Si tengo que salir a jugar, mi carrera está acabada’, me repetía a mí mismo”.

Por suerte para él, no tuvo que pisar el césped del Goodison Park.