Emery y su Villa desesperan al City

Cada vez que el Manchester City visita Villa Park en los últimos tiempos, es un laberinto para el equipo de Pep Guardiola, de nuevo sin goles, sin salida ni puntos frente al sistema táctico de Unai Emery, tan competente en defensa como incisivo y contundente en el zurdazo ganador de Matty Cash en el minuto 19 (1-0).

No sólo perdió este domingo, sino que también lo hizo en sus dos anteriores duelos en Birmingham. Es un jeroglífico táctico para los celestes. Lo fue una vez más, por más posesión que controló en el inicio, por más reacción que se propuso en el segundo tiempo, por más insistencia que le puso a la remontada. Imposible. Insuficiente.

Cuando Matty Cash se inventó el 1-0 desde el borde del área (a Gianluigi Donnarumma lo sorprendió de tal forma que ni siquiera llegó a estirarse), el manejo de la pelota era del 70 por ciento para los visitantes, sin ningún tiro. El único que lanzó en todo el primer tiempo fue Erling Haaland, flojo ante ‘Dibu’ Martínez. El noruego, sin gol seis jornadas después.

McGinn apuntó al segundo gol del Aston Villa, que perdió por lesión a Emi Buendía. Mucho más incisivo, mucho más clarividente, siempre tuvo una idea mucho más clara de qué quería y cómo lo quería que el Manchester City, al que incluso le quitó el balón (la primera parte terminó con un 54 por ciento de posesión del Villa) para reducirlo casi a la nada cuando enfiló el descanso, con toda la dificultad que eso supone ante Haaland.

Es más, Ruben Dias aún salvó el 2-0 en el inicio de la segunda parte, cuando se interpuso en la estrategia precisa y detallista de Unai Emery y su cuerpo técnico, también preparado para sostenerse en su defensa cuando el Manchester City dio el pase adelante. Así ocurrió desde el intermedio en adelante, cuando debió retroceder, protegerse y contener.

Y ahí sí debió multiplicarse en cada corte, en cada cobertura, en cada movimiento en torno a su área para limitar cada remate sobre la portería de ‘Dibu’ Martínez, hasta entonces prácticamente un espectador más. Cada vez más tenso e inquieto, fue salvado de repente por Pau Torres con el remate de Savinho. A menos de un metro de la línea.

Guardiola movió el banquillo, con Doku, O’Reilly y Nico González; Ruben Dias se cruzó a otra oportunidad del Aston Villa; el City insistió en su ataque por la izquierda, con la agilidad de Doku; acumuló centros sin rematador y, aún así, se salvó de nuevo en su portería, por la doble parada de Donnarumma a Jadon Sancho. Dos estiradas decisivas.

Pero, realmente, el partido había virado. Era un monólogo ya del City en campo contrario. Sin el último pase, sin remate, pero cada vez más patente. Un testarazo de Haaland lo atrapó sin problemas Dibu Martínez. Unai Emery se protegió aún más. De pronto, reemplazó a Sancho, que había entrado a la media hora por el lesionado Emi Buendía. Su enfado era visible en el minuto 73, cuando fue cambiado. Unai Emery intentó explicárselo.

Y Guardiola dobló la apuesta: Ryan Cherki por Reijners. Necesitaba más en ataque el Manchester City, estrellado contra la defensa total del Aston Villa, omnipresente en cada remate, hasta con la cara evitó Onana el enésimo intento bloqueado, esta vez a Foden. Y cuando no llegó, un fuera de juego frustró el 1-1 de Erling Haaland, golpeado contra el poste, dañado en el suelo, pero repuesto para la última ofensiva, también sin éxito.