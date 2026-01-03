Emery y su Villa no cesan

Dos goles de John McGinn, más uno de Ollie Watkins, firmaron la victoria por 3-1 del Aston Villa sobre el Nottingham Forest en Birmingham y reactivaron a su equipo tras la goleada encajada el pasado martes contra el Arsenal, en un duelo con la lesión del portero brasileño John Victor, dolido en la rodilla izquierda y entre lágrimas.

La dolencia del guardameta visitante, tras su fallo en la salida, ya en el minuto 74, aumentó la preocupación del Forest, que ya de por sí sigue en estado de alerta por su posición en la tabla: es decimoséptimo, aún fuera del descenso y con cuatro puntos de renta sobre el West Ham, antepenúltimo.

El Aston Villa lo doblegó a partir del tramo final de la primera parte. Al borde del descanso, un derechazo de Ollie Watkins desde fuera del área abrió el marcador con el 1-0, ampliado en el comienzo del segundo tiempo por el 2-0 de McGinn, que remachó con la izquierda dentro del área.

Aún respondió el Forest, con el 2-1 de Gibbs-White, con una definición tan sutil como perfecta ante Emiliano ‘Dibu’ Martínez, pero McGinn sentenció con el citado 3-1.

El Aston Villa es ahora segundo, un punto por encima del Manchester City y a tres puntos del liderato del Arsenal, a falta que ambos jueguen sus encuentros de esta jornada.