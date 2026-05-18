Emery, el gran infravalorado

A Unai Emery le persiguieron durante demasiado tiempo 90 minutos. Fueron los del Camp Nou, en la fatídica noche de 2017 en la que el Barça de Luis Enrique demostró al mundo que, a veces, un 99% de fe es capaz de desafiar a las matemáticas y hacer realidad el 1% de posibilidades. El 6-1 fue un golpe duro. Una situación difícil de digerir, “un accidente”, según el propio Emery. Sin embargo, después de aquella traumática noche de Champions, han llegado muchas alegrías.

Emery ha demostrado ser un entrenador muy a tener en cuenta. Muchos aficionados al balón comparten la opinión de que está infravalorado, y sus éxitos recientes respaldan esta lectura. Su último logro ha sido clasificar al Aston Villa para la Champions League, una hazaña impresionante teniendo en cuenta que sus fichajes este año han sido todos ‘low cost’. Pero con el de Hondarribia conviene echar la vista un poco atrás.

El miércoles, final de Europa League

Su relación con la Europa League es directamente histórica: ganó tres con el Sevilla (2014, 2015 y 2016), fue subcampeón con el Arsenal (2019), sumó una más a su palmarés con el Villarreal (2021) y ahora está de nuevo en una final con el Aston Villa. Su rival a batir, el Friburgo, este miércoles (21.00 h) en Estambul. Seis finales, cuatro títulos y cuatro clubes distintos. No está nada mal.

Llegada del Aston Villa a Villa Park / Redacción SD

“Intento estar muy ocupado. Preparo cada detalle, hablo mucho con los jugadores. También busco momentos para desconectar; por ejemplo, juego partidas rápidas de ajedrez. Me ayuda a aclarar la mente y el ajedrez también enseña mucho sobre la concentración y los errores”, desveló recientemente sobre su manera de preparar partidos tan importantes. De momento, le está funcionando la técnica.

Su nivel en Inglaterra no es solo un golpe de gracia. Es una ‘masterclass’. Quizá no domina excesivamente bien el idioma, pero lo que sí entiende a la perfección es cómo liderar a un equipo que cada temporada asalta el ‘Big Six’. Emery cogió al Aston Villa en octubre de 2022 con el equipo prácticamente en descenso y lo ha convertido en un club europeo de verdad.

En su primer curso metió al club en competición europea; después llegó a las semifinales de la Conference League; luego, a los cuartos de la Champions League, y ahora a la final de la Europa League tras eliminar al Nottingham Forest con un 4-1 global y un 4-0 en Villa Park que devolvió al club a una final europea 44 años después. Todo ello, conquistando el billete para la Champions League vía liga, en una temporada que arrancó con mal augurio.

Mal augurio... y final feliz

Condicionado por límites económicos y por un mercado casi sin margen, Emery ha sacado petróleo de su Villa. “No somos candidatos a estar entre los siete primeros. No tenemos un presupuesto tan grande como otros”, mencionó el propio Emery en agosto. Y, pese a no ser candidato a nada, allí está.

Unai Emery, entrenador del Aston Villa / EFE

La clave no está solo en cómo plantea los partidos. Está en la estructura que ha creado y en el apoyo que le brinda el club. Él mismo lo dijo: “Tenemos mucha suerte con nuestros propietarios. Nassef, Wes y Michael nos apoyan mucho. Han respaldado todas las mejoras del proyecto, desde la infraestructura hasta el crecimiento deportivo. Aunque no estén en el día a día, siempre aparecen en los momentos importantes y transmiten mucha confianza”, mencionó.

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Ahora, Unai Emery vuelve a estar donde casi siempre acaba estando: en una final y muy cerca de un título. Y lo que es lo mismo: cerca de la historia. En el Aston Villa sí que lo valoran de verdad.