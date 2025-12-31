Emery y Arteta encienden la polémica: no hubo saludo tras el partido

La contundente victoria del Arsenal sobre el Aston Villa en el Emirates Stadium no solo reforzó las opciones del conjunto de Mikel Arteta en la lucha por la Premier League, sino que también dejó una escena curiosa al final del partido: Unai Emery descendió al túnel sin el tradicional apretón de manos con Arteta, quien permaneció en el césped unos segundos esperando ese gesto protocolario. Una imagen que ya se ha hecho muy viral en Inglaterra.

Emery, cuestionado en zona mixta, explicó que su salida rápida respondía a su rutina habitual tras los encuentros y no a una cuestión personal. “Siempre mi rutina es dar la mano rápidamente y luego ir con mis ayudantes y jugadores al vestuario. Estaba esperando, pero él estaba celebrando con su cuerpo técnico y decidí entrar. No puedo esperar para siempre. Hacía frío. Para mí no es un problema, no estoy molesto con él”, dijo el técnico del Villa tras el 4-1 que frenó la racha de 11 victorias consecutivas de su equipo.

Mikel Arteta, por su parte, restó también importancia al momento cuando fue preguntado en rueda de prensa: “Lo viste, está bien, está todo bien. Es parte del juego y no es un tema en absoluto”.

Más allá de la anécdota que ha generado polémica en el país, el técnico del Arsenal ensalzó el rendimiento de sus jugadores y la forma en que el equipo resolvió el choque tras un primer tiempo igualado. La segunda mitad fue dominada de forma clara por los locales, que abrieron el marcador temprano y no dieron opciones a la resistencia visitante. En los últimos minutos, un nuevo paradón de David Raya mantuvo la distancia de los suyos.

Este triunfo consolida al Arsenal a finales de 2025 en la cima de la clasificación de la Premier, con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, su inmediato perseguidor, que tiene un partido menos y juega el primer día del año 2026. El resultado también abrió hueco con el propio Villa, al que los 'gunners' ya sacan seis puntos.

El episodio entre los dos españoles ya parece que abre una nueva rivalidad en la Premier. Arteta sustituyó a Emery en el Arsenal y los duelos entre ellos ya son partidos de alta tensión en Inglaterra.