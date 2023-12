El elogio más encendido de Pep Guardiola a Unai Emery

"El efecto que tiene Emery sobre sus equipos siempre es visible, deja huella. Su trabajo es excepcional, lo admiro", dijo el técnico catalán Manchester City y Aston Villa se verán las caras mañana por la noche en Birmingham

Tres empates seguidos han descabalgado al Manchester City del liderato en la Premier League. Los de Pep Guardiola afrontan mañana un complicado encuentro intersemanal en Villa Park, ante el cuadro de Unai Emery.

Y el preparador de Santpedor se ha deshecho en elogios al actual preparador de los 'villanos': "El efecto que tiene Unai Emery sobre sus equipos es visible, siermpre deja huella. Cuando él se marcha, sus equipos han mejorado en cuanto a resultados, a plantilla, en la presión alta, en las jugadas a balón parado y también en las transiciones. Su trabajo como rentrenador es excepcional, lo admiro".

El cuarto de la lista en la Premier es el Aston Villa, que tratará de explorar la inusitada debilidad en defensa mostrada por los 'skyblue' en sus últimas comparecencias. Una situación que no preocupa en exceso a Pep.

"Si exceptuamos el encuentro contra el Chelsea, en el resto tuvimos un número de ocasiones recibidas similar al de la temporada pasada. Pero sí, es verdad que encajamos muchos goles y tenemos que mejorar en ese apartado. Nos han marcado dos, tres o cuatro goles en muchos partidos. Si eso sigue pasando tendremos una temporada difícil. Tenemos que mejorar, pero lo bueno es que no recibimos demasiadas ocasiones", apuntó.

En cuanto a las protestas en redes sociales de futbolistas como Haaland en relación a los últimos arbitrajes sufridos, en especial referentes a la polémica ante el Tottenham, Pep dijo: "Durante los últimos años, nuestro comportamiento ha sido ejemplar. Sobre todo esta temporada, y en particular cuando los resultados o las decisiones no nos han sido favorables. Los comentarios de mis jugadores es que podemos mejorar, yo el primero".

"Eso es lo que quiero ver en mi club y en mi equipo, y después aceptaremos cualquier decisión de la Premier League o la federación. Nunca he utilizado este tipo de situaciones para motivar al equipo. Nuestra motivación es jugar mejor. Estas decisiones a veces te ayudan y otras no, pero lo que he aprendido a lo largo de los años es que si quieres ganar tienes que jugar mucho mejor que el rival", señaló

Pep Guardiola quiso lanzar asimismo un mensaje optimista: "Mi sensación, a día de hoy, es que vamos a ganar la Premier League. Si me preguntas por ello, creo que ganaremos la liga si jugamos como lo hicimos ante Liverpool y Tottenham. La gente cree que ya no es posible después de tres empates, pero creo que la ganaremos otra vez aunque no será fácil".