Ekitiké, KO: en Francia se confirma su grave lesión

Los peores presagios para la selección de Francia se terminaron cumpliendo. Hugo Ekitiké, figura en ofensiva de Didier Deschamps, se perderá la Copa del Mundo de 2026 tras sufrir una grave lesión en el tendón de Aquiles durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions frente al Paris Saint-Germain, tal como confirmó 'L'Equipe'.

Hugo Ekitike, con Francia / @equipedefrance

El atacante del Liverpool tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y entre lágrimas a los 22 minutos de encuentro, en una noche marcada también por la eliminación de su equipo de la máxima competición europea.

Su lesión, además, supone un durísimo golpe tanto para el Liverpool como para la selección francesa. A nivel de club, el equipo dirigido por Arne Slot pierde a uno de sus jugadores más determinantes en el tramo final de la temporada, en el que pelea por asegurar una plaza entre los cinco primeros de la Premier League.

Ekitiké se había consolidado como una pieza clave en el esquema ofensivo tras su llegada el pasado verano, firmando 17 goles y seis asistencias en todas las competiciones. Más allá del impacto en su club, la lesión tiene consecuencias especialmente dolorosas para el propio jugador, que a sus 23 años aspiraba a disputar un papel relevante con Francia en el Mundial de 2026.

Su ausencia obligará al combinado nacional a replantear su ataque de cara a la gran cita internacional. Tras el encuentro, tanto el técnico como sus compañeros mostraron su preocupación. Slot reconoció que “no tiene buena pinta”, mientras que el central Ibrahima Konaté admitió que la situación es “muy dura”, especialmente con el Mundial en el horizonte, siendo ambos compañeros en el conjunto 'bleu'.

Justamente, de la selección gala es también Desiré Doué, otro que sufrió una lesión... pero para el equipo que acabó clasificando, el PSG de Luis Enrique. Su problema fue curioso, cayendo en banda tras un choque del partido y golpeándose en la pierna con un micrófono de la transmisión. Para su fortuna y la de Deschamps, el problema no fue grave y 'Lucho' le sustituyó por precaución.