Paco Jémez causa estragos en el Manchester United: "He visto al fan del pelo y le he dicho: tú no te lo cortas, a ti te va a llegar el pelo al culo"

El West Ham sigue con su particular resurrección en la Premier League. Ajeno a cualquier historia extradeportiva como la del corte de pelo del aficionado del Manchester United, el 'efecto Paco Jémez' sigue en su máxima potencia y los 'hammers' volvieron a rascar un punto frente a un equipo de 'nivel Champions'.

El técnico español sigue obrando milagros con una plantilla que, antes de su llegada, parecía desahuciada en Inglaterra. Pero el tándem que ha formado Jémez con Nuno Espírito Santo ha revivido a un equipo que suma tres victorias, un empate y una sola derrota en las últimas cinco jornadas, lo que le ha permitido acercarse a dos puntos de la permanencia.

Pero la salvación no solo es el sueño de la afición y del staff del West Ham. También de una plantilla con una presión añadida. Según informa 'The Athletic', los futbolistas del primer equipo tienen una cláusula en su contrato que permite al club reducirles el salario al 50% en caso de que la entidad descienda a la Championship.

Imagen de Paco Jémez y Nuno Espírito Santo el pasado sábado en el banquillo del West Ham. | WEST HAM / -

Sobre ello habló Paco Jémez anoche en 'El Partidazo de COPE', donde aseguró estar convencido de que el West Ham "no será el que vaya a descender": "Llevamos cinco partidos. Llegamos a estar siete puntos y con una dinámica muy mala. En estos últimos partidos el equipo ha dado señales de vida, se ha venido arriba, ha creído en lo que estábamos haciendo, estamos mejorando cositas que creíamos que se podían tocar sin tampoco hacer grandes cambios. Y eso nos ha hecho meternos en la pelea. Estoy convencido de que si seguimos así, no seremos los que vayamos a descender".

"Tú no te cortas el pelo"

El encuentro frente al Manchester United, en el que los 'hammers' dejaron escapar dos puntos en el tiempo de añadido, estuvo marcado por la mencionada historia del aficionado del cuadro mancuniano que prometió no cortarse el pelo hasta que los 'red devils' cosecharan cinco victorias consecutivas. Llevaban cuatro y las maquinillas del pelo estaban listas para ser usadas, pero entonces apareció Paco Jémez para tirarlas directamente a la basura y negarle el corte a Frank Ilett.

"He visto al fan del pelo del Manchester United. Y además se lo he dicho: tú no te cortas el pelo, a ti te va a llegar el pelo al culo, ya verás", bromeó Paco Jémez, aunque siempre con ese tono serio que le ha caracterizado durante toda su trayectoria en los banquillos.

Y no le faltó razón al exentrenador del Rayo, pues el West Ham logró neutralizar a todo un United que venía con la flechita para arriba gracias al lavado de cara que ha protagonizado Michael Carrick. "No ha tenido casi ocasiones, muy poquitas, la del gol y no sé si alguna más. Es un gol tremendamente difícil de conseguir. Es un remate complicado, pero esos jugadores tienen calidad para esas cosas. El equipo está en muy buena dinámica y el hecho de haber perdido dos puntos aquí en el tramo final del partido no debe hacernos dudar de lo que estamos haciendo porque el equipo va para arriba", dijo Jémez al respecto.

Vallecas y Adama Traoré

Finalmente, también se pronunció el canario sobre dos de las imágenes que se han hecho virales en los últimos días tanto en el fútbol nacional como internacional. La primera fue el césped de Vallecas, donde Jémez dirigió al Rayo durante seis temporadas.

"Me da pena porque al Rayo le tengo muchísimo cariño. Cualquier cosa que ensucie su imagen y cree problemas, me sabe mal. Es una situación que debe arreglarse, es una pena que esto haya saltado ahora cuando el equipo se está jugando tanto en una situación tan complicada. Lo ideal sería solo pensar en fútbol. Le mando un abrazo a todas las partes implicadas para que lleguen a un acuerdo y esto quede en una anécdota", valoró.

Noticias relacionadas

Y la segunda tuvo que ver con el rifirrafe protagonizado por Marc Cucurella y su pupilo en el West Ham Adama Traoré, pero Jémez se lo tomó todo con humor: "Ya le gustaría a Adama estar como estoy yo. El otro día se me acercó y me dijo: 'joder míster cómo estás'. 'Pues ten cuidado conmigo', le dije yo".