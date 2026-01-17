El 'efecto Carrick' hunde al City

El primer día en la oficina de Michael Carrick no pudo ser mejor. Su United mostró una más que buena versión sobre el césped de Old Trafford y venció al Manchester City con los goles de Mbeumo y Dorgu en la segunda mitad. Alivio para los 'red devils' y preocupación en los 'citizens'.

La rivalidad se hacía sentir en Old Trafford en un derbi con mucho más en juego que tres puntos. Los 'red devils', con el orgullo herido y en el estreno de Michael Carrick en el banquillo, se medían a un City que no podía permitirse un nuevo tropiezo si quería seguir plenamente inmerso en la lucha por el título de la Premier League. Todo un partidazo por delante.

Y poco tardó en llegar el primer aviso. A los tres minutos, Harry Maguire le ganó la partida a su marca y cabeceó directamente al larguero. También se evidenció rápidamente la eterna rivalidad entre ambos conjuntos, con una fea y dura entrada de Dalot a Doku que fue tan solo castigada con tarjeta amarilla.

Fieles a su estilo, el United logró imponer su ritmo de juego y encontró con mayor facilidad la portería contraria. Un balón al segundo palo obligó a una gran intervención de Donnarumma tras el remate de Dorgu, mientras que minutos después Khusanov salvó 'in extremis' una ocasión de Mbeumo dentro del área. Incluso le fueron anulados dos tantos por fuera de juego a los 'red devils'. En cambio, poco, o prácticamente nada, del City en el primer tiempo.

Vendaval 'red devil'

De regreso, Guardiola agitó a su equipo con una doble sustitución para intentar revertir a dinámica del duelo. Pero nada cambió. Las ocasiones más claras llegaban por parte de los locales, pero Donnarumma se vestía de héroe bajo los palos. El portero italiano frustró a Diallo, Casemiro y Mbeumo... hasta que ya no pudo hacer nada más.

Cerca del ecuador de la segunda parte, los 'red devils' dieron el golpe en una transición rápida que, esta vez sí, culminó con éxito Mbeumo con un remate cruzado (1-0). Y todavía quería más un United crecido. A falta de quince minutos, se durmió la defensa del City y Dorgu empujó el balón al fondo de la red para sentenciar el encuentro (2-0). Estreno a lo grande de Michael Carrick.