El efecto Carrick se alarga en Liverpool

"Escoba nueva barre bien" es el refrán popular que se usa para los equipos que estrenan entrenadores y, con efecto inmediato, ganan en su debut. En el caso de Michael Carrick y su Manchester United la cosa ya va alargándose mucho más, porque cosecharon su quinta victoria en los seis partidos de Premier League que lleva el legendario exjugador en el banquillo, esta vez ante el Everton en Liverpool por 0-1.

Dejaba atrás el cuadro 'red devil' todo el ruido generado con el empate ante el West Ham en Londres, igualada agónica gracias al tanto de -también- Sesko en el añadido, pero ello fue lo de menos: el tema más mencionado fue que, al quedarse a las puertas de la quinta victoria consecutiva, el aficionado Frank Ilett se quedaba sin cortarse la frondosa melena fruto de su reto. Wayne Rooney, por ejemplo, saltó a criticarle, aseverando que "lo mandaría al otro lado del país, todo gira en torno a su corte de pelo".

Michael Carrick, técnico del Manchester United / EFE

Ya sin pensamientos descabellados, era menester para los 'red devils' volver a la senda de la victoria visitando a un Everton en plena lucha por acercarse a la zona europea que habitan los de Carrick. El efecto del entrenador, reemplazo de Amorim, seguía intacto hasta la visita al Hill Dickinson Stadium.

Aunque no por ese afán de triunfo, ni la necesidad de los locales de acercarse al 'top 6', el partido tuvo grandes ocasionesen la primera parte. Soporífero resultó el planteamiento de un David Moyes decidido a confiar sus posibilidades al ex del Villarreal, Thierno Barry, pero ni él ni nadie tuvo ocasiones de peligro en la primera parte, salvo un avance de Dalot que se marchó cerca de la portería de Pickford.

Pero se guardaron las emociones para la segunda parte, y saltó el United decidido a romper el cero. La tuvo Bryan Mbeumbo con un remate que se fue por encima del larguero, y el propio extremo camerunés se apuntaría minutos más tarde la asistencia a Sesko con la que se inauguró el luminoso. Un contraataque bien llevado por el africano le quedó servido al esloveno, que definió ante la salida de Pickford y plantó el 0-1. Bastó el tanto para abrochar la victoria, sumar 48 puntos y asegurar la cuarta plaza, a tres del tercero -Aston Villa-.